В Україні запропонували реформу з виплатою соцдопомоги: що зміниться

В Україні почали підготовку наступного етапу реформування соціальної сфери – він передбачає перехід від надання соціальної допомоги по статусу до державної допомоги за рівнем доходів.

Перехід до системи соціальної підтримки людей виходячи з їх рівня доходів передбачає, що основним критерієм отримання матеріальної допомоги будь-яких видів з бюджету буде виключно матеріальне становище громадянина, повідомляє "Сегодня".

За словами експертів, по точковим змінам, що відбуваються останнім часом, можна сказати, що перехід від "статусної" системи соцдопомоги до допомоги по рівню доходів повільно, але відбувається і зараз.

"Більшість статусних, спеціальних пенсій були скасовані в 2017 році. Хоча залишилися, наприклад, статусні пенсії суддям, прокурорам, деяким іншим категоріям, яким пенсії нараховуються не за загальною формулою, а на підставі окремих законів. Розмір "статусних" пенсій не зменшиться. Але, на відміну від трудових пенсій, які нараховуються на загальних підставах, "статусні" пенсії індексуватися не будуть. Якщо щороку в березні для більшості пенсіонерів сума їх виплат буде індексуватися на коефіцієнт "50х50" (50% інфляції і 50% темпів зростання фонду заробітної плати), то пенсії вчених, держслужбовців, суддів і так далі не будуть рости", – повідомила експерт з питань пенсій, член громадської ради при Мінсоцполітики, керівник "Інституту цивільних свобод" Галина Третякова.

Вона зазначила, що так буде відбуватися до тих пір, поки їх пенсії не зрівняються з трудовими, які нараховуються за загальною формулою.

"А коли зрівняються – ці люди будуть користуватися такими ж правами на пенсію, як всі. Якщо ж людина, яка отримує пенсію по статусу, вважає, що вона менше, ніж звичайна трудова, вона може звернутися до відділення Пенсійного фонду, і там їй можуть перерахувати пенсію на загальних підставах. Якщо вона виявиться більшою, людина може відмовитися від спеціальної пенсії і отримувати пенсію на загальних підставах", – додала Третякова.

На думку експерта, в питанні пенсійного забезпечення важливо, щоб воно відповідало світовій практиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії майже 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку зі зростанням мінімалки.

У 2019 році виплати підвищать приблизно на 25% від отриманої надбавки. Також в Україні перерахують пенсії українцям із великим стажем. Вони, згідно із законом, мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. У 2018 році це 1489 гривень, а з 1 січня 2019-го — 1669 гривень. Тобто майже на 180 гривень більше.

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