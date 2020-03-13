Через анексію Криму: Україну закликали ліквідувати низку відомств

Експерт з морського права Богдан Устименко заявив, що в Україні необхідно ліквідувати Держводагентство, Держрибагентство і Морську адміністрацію. Замість них потрібно створити Міністерство водних ресурсів.

За його словами, ці відомства мають ще "радянські" роздуті штати, а після анексії Росією Криму і фізично не можуть виконувати частину своїх функцій. Про це Устименко сказав в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL.

Витрати на державні відомства

"Внаслідок російської агресії Україна не контролює біля 80% своїх морських просторів. Ми втратили контроль над кримськими торговельними портами та усіма іншими державними інфраструктурними об’єктами на півострові. Вилов риби критично зменшився, втрачені рибні порти у Керчі та Севастополі, "Кримський риборозплідник", "Керчмолюск" та інші підприємства рибного господарства, державний риболовецький флот давно розкрадений та фактично не існує", – описав поточну ситуацію експерт.

При цьому на утримання Державного агентства рибного господарства щорічно списуються величезні бюджетні кошти, а саме воно працює за радянською моделлю управління.

"Штат працівників системи державного водного господарства перевищує реальні потреби у кадровому забезпеченні у декілька разів. Загальна чисельність працівників державного водного господарства становить 26 тис. осіб, незважаючи на те, що площа земель, які підлягають меліорації, скоротилася в 10 разів з часів незалежності України (для прикладу, в УРСР у сфері державного водного господарства працювало близько 30 тис. осіб). Необхідно констатувати, що персонал рибного та водного агентств та підпорядкованих їм юридичних осіб, не був скорочений та належно адаптований до реалій сьогодення", – заявив Устименко.

Він зазначив ще одну нелогічність в цій сфері: одні підприємства водного транспорту підпорядковані Мінінфраструктури (морські порти і деякі річкові транспортні об'єкти), а інші – Морській адміністрації. Це сильно ускладнює ефективне управління державними активами.

"Вважаю за слушне розглянути питання ліквідації Держводагентства, Держрибагентства та Морської адміністрації і створення на їх базі єдиного Міністерства водних ресурсів України, до сфери управління якого також передати морські порти та інші воднотранспортні активи держави", – запропонував Устименко.

Також він сказав, що в рамках нового міністерства необхідно створити окремий силовий блок для охорони морських портів та інших об'єктів критичної інфраструктури, оскільки зараз в умовах російської агресії вони охороняються "на рівні гумових кийків і газових балончиків".

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо про те, що осінь 2019 року в Криму була вкрай посушливою. Протягом чотирьох місяців півострів залишався без дощів. Висохло багато річок, водосховища міліють.

Під час візиту в анексувати Крим президент Росії Володимир Путін визнав проблему водопостачання півострова. "Ще потрібно попрацювати над проблемами водопостачання, водовідведення, над вирішенням екологічних питань, якими тут, схоже, взагалі ніхто ніколи не займався", – сказав він.

Юрист-міжнародник, екс-представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабин припустив, що Росія спробує вирішити проблему з водопостачанням анексованого Криму шляхом торгу з українським керівництвом.

Колишній нардеп від "Блоку Петра Порошенко" Сергій Хлань заявив, що влада України може приховано готуватися до початку подачі води в анексований Росією Крим.

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