В Україні запропонували кардинально змінити подачу гарячої води: кого зачепить

Віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко запропонував відмовитися від централізованого гарячого водопостачання на користь автономного.

"Ми все ж хотіли б відходити від централізованого гарячого водопостачання", - передає його слова "НВ Бізнес".

За його словами, заміною централізованому гарячому водопостачанню може стати автономне будинкове, квартальне або районне.

"У багатьох містах на сьогоднішній день вже практично централізоване водопостачання відсутнє", - зазначив міністр.

При цьому Зубко наголосив, що рішення про вибір того чи іншого варіанту водопостачання знаходиться в компетенції органів місцевої влади.

Централізоване гаряче водопостачання - це коли система отримує тепло від котелень або центральних теплових пунктів. Автономне гаряче водопостачання передбачає використання водонагрівачів, які представляють собою автономне обладнання, в якому здійснюється нагрів гарячої води.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник міністра регіонального розвитку України Лев Парцхаладзе розповів, коли українці зможуть менше платити за водопостачання.