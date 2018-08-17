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В Україні запропонували кардинально змінити подачу гарячої води: кого зачепить

3.3тЧитати новину російською

Віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко запропонував відмовитися від централізованого гарячого водопостачання на користь автономного.

"Ми все ж хотіли б відходити від централізованого гарячого водопостачання", - передає його слова "НВ Бізнес".

За його словами, заміною централізованому гарячому водопостачанню може стати автономне будинкове, квартальне або районне.

"У багатьох містах на сьогоднішній день вже практично централізоване водопостачання відсутнє", - зазначив міністр.

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При цьому Зубко наголосив, що рішення про вибір того чи іншого варіанту водопостачання знаходиться в компетенції органів місцевої влади.

Централізоване гаряче водопостачання - це коли система отримує тепло від котелень або центральних теплових пунктів. Автономне гаряче водопостачання передбачає використання водонагрівачів, які представляють собою автономне обладнання, в якому здійснюється нагрів гарячої води.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник міністра регіонального розвитку України Лев Парцхаладзе розповів, коли українці зможуть менше платити за водопостачання.

Особа
Геннадій Зубко
Місце
Україна
Об'єкти
УкраїнаЖКХ
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