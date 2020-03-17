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17 березня • оновлено в 16:53
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В Україні закриють всі залізничні вокзали: кого будуть пропускати

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"Укрзалізниця" вводить додаткові профілактичні заходи для запобігання поширенню коронавірусної інфекції: з 12:00 18 березня 2020 року обмежено відвідування залізничних вокзалів.

Про це у вівторок, 17 березня, повідомила пресслужба підприємства.

Вокзали в Україні закриваються

Вокзали в Україні закриваються

sprotyv.info

Повідомляється також, що завтра всі залізничні вокзали будуть закриті для відвідувачів, працюватимуть тільки залізничні каси для повернення квитків. На вокзали будуть запускатися одночасно групи людей чисельністю не більш як 10 осіб.

Сьогодні, 17 березня, для зменшення черг до залізничних кас "Укрзалізниця" відкриє їхню максимальну кількість на всіх вокзалах країни. Пресслужба нагадує, що гроші в повному обсязі за невикористані квитки можна повернути протягом місяця з дати скасування поїзда.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" у зв'язку з карантином через коронавірус з 18 березня до 3 квітня скасує всі пасажирські потяги. Рух поїздів буде припинено з 12:00. Потяги, які виїдуть до 12:00, продовжать прямувати маршрутом.

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Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
Тег
Укрзалізниця
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Emа Ol
Emа Ol
Закриття вокзалів як непогана можливість навести порядок на Київському вокзалі.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
самое главное РАДУ и ВСУ не распускайте, пусть все там заболеют...
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