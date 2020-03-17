В Україні закриють всі залізничні вокзали: кого будуть пропускати

"Укрзалізниця" вводить додаткові профілактичні заходи для запобігання поширенню коронавірусної інфекції: з 12:00 18 березня 2020 року обмежено відвідування залізничних вокзалів.

Про це у вівторок, 17 березня, повідомила пресслужба підприємства.

Вокзали в Україні закриваються sprotyv.info

Повідомляється також, що завтра всі залізничні вокзали будуть закриті для відвідувачів, працюватимуть тільки залізничні каси для повернення квитків. На вокзали будуть запускатися одночасно групи людей чисельністю не більш як 10 осіб.

Сьогодні, 17 березня, для зменшення черг до залізничних кас "Укрзалізниця" відкриє їхню максимальну кількість на всіх вокзалах країни. Пресслужба нагадує, що гроші в повному обсязі за невикористані квитки можна повернути протягом місяця з дати скасування поїзда.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" у зв'язку з карантином через коронавірус з 18 березня до 3 квітня скасує всі пасажирські потяги. Рух поїздів буде припинено з 12:00. Потяги, які виїдуть до 12:00, продовжать прямувати маршрутом.

Як писав OBOZREVATEL:

Стало відомо, які зміни в Україні вносяться в роботу пунктів пропуску на кордоні та в правила в'їзду транспорту на територію країни.

Глава Державної митної служби Максим Нефьодов опублікував повний список пунктів пропуску на кордоні України, які зупиняють свою роботу в рамках введення карантину в країні через коронавірус.

З 16 березня Україна повністю обмежила авіасполучення через ситуацію з пандемією коронавірусу. Інші європейські країни також вводять низку обмежень.

На тлі поширення коронавірусу і введення карантинних заходів, зокрема закриття кордонів, в Україні тимчасово припинили видавати візи.

Україна обмежила пропуск на тимчасово окуповану територію АР Крим та міста Севастополь і виїзд із неї для деяких категорій громадян, з метою зменшення потоку ймовірних інфікованих коронавірусом.

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