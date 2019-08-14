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В Україні закриють 83 банки: названо вирішальну дату

1.3т Читати матеріал російською

Фонд гарантування вкладів почав етап остаточної ліквідації першої хвилі банків-банкрутів, і до кінця 2020 року планує ліквідувати 83 банки.

Про це розповіла нова директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів Світлана Рекрут в інтерв'ю для LIGA.net. За її словами, у Фонді майже не залишилося великих активів.

"До кінця цього року ми повністю ліквідуємо 48 банків, до кінця 2020-го – ще 35. У результаті до 2021-го у нас залишиться близько 16 банків – в основному такі, де є будь-які судові заборони або, наприклад, кримські банки – ми згідно із законом не маємо права їх ліквідувати", – розповіла Рекрут.

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Також вона підкреслила, що "монстрів", таких як "Дельта" або "Надра", вже не буде.

В Україні закриють 83 банку

В Україні закриють 83 банку

ua.news

Як відомо, навіть в разі закриття банку Фонд гарантування вкладів поверне суму до 200 тис. грн. Якщо ваш депозит, наприклад, 1 млн грн, різниця в 800 тис. згорить. Виняток "Ощадбанк" там поки ще держава гарантує весь вклад. Тривати це буде доти, поки фінансову установу не продадуть. Після приватизації цей банк буде працювати за тими ж правилами, що і його конкуренти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що в Україні бізнес-модель 15-18 банків нежиттєздатна. А це означає, що вже незабаром, якщо власники не змінять свої підходи, ці фінансові установи можуть просто закритися.

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Місце
Україна
Теги
банк Україна
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