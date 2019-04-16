|Економіка
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

В Україні закрили ще один банк: що чекає на вкладників

Читати матеріал російською

В Україні остаточно ліквідували банк "Даніель". Всі кошти вкладникам було виплачено в повному обсязі.

Як повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів, 12 квітня Фонд представив документи державному реєстратору юридичних і фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для державної реєстрації ліквідації банку як юридичної особи.

Відповідно до частини сьомої статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", Фонд гарантування завершує виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами в день подачі документів для внесення до ЄДР запису про ліквідацію банку як юридичної особи.

Новини
В Україні масово закриваються банки: що відбувається

В Україні закрили ще один банк: що чекає на вкладників

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2020-му закриють щонайменше чотири банки. Процедуру ліквідації до квітня наступного року завершать щодо банків "Софійський", Укрбізнесбанк, "Петрокоммерц-Україна" і Укрінбанк.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Банкрутство банків в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Банкрутство банків в Україні
Місце
Україна
Теги
Фонд гарантування вкладівУкраїнабанк
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Все буде,ПАРАША СВИНАРЧУКІВ !(ПАРАШОБОТАМ не читать!Бо ПУКАНИ можуть не витримать!)
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки