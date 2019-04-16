В Україні закрили ще один банк: що чекає на вкладників

В Україні остаточно ліквідували банк "Даніель". Всі кошти вкладникам було виплачено в повному обсязі.

Як повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів, 12 квітня Фонд представив документи державному реєстратору юридичних і фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для державної реєстрації ліквідації банку як юридичної особи.

Відповідно до частини сьомої статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", Фонд гарантування завершує виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами в день подачі документів для внесення до ЄДР запису про ліквідацію банку як юридичної особи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2020-му закриють щонайменше чотири банки. Процедуру ліквідації до квітня наступного року завершать щодо банків "Софійський", Укрбізнесбанк, "Петрокоммерц-Україна" і Укрінбанк.

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