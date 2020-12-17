В Україні викрили один із найбільших центрів з відмивання грошей. Фото

На Львівщині обласна прокуратура спільно з СБУ викрили один із найбільших конвертаційних центрів в Україні з річним обігом у понад 20 млрд грн.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook генеральна прокурорка Ірина Венедіктова. За її словами, до нього входило понад 70 фіктивних підприємств, зареєстрованих у кількох областях.

"Тільки протягом 2020 року шляхом підроблення документів та їх використання, а також за рахунок так званих "скруток" ПДВ вони проконвертували грошові кошти в сумі близько 20 млрд гривень", – сказано в повідомленні.

Правоохоронці провели обшуки та вилучили гроші Facebook Венедіктової

Правоохоронці провели обшуки та вилучили гроші Facebook Венедіктової

Правоохоронці провели обшуки та вилучили гроші Facebook Венедіктової

Зазначається, що в поле зору правоохоронців злочинці потрапили ще у вересні.

"Під час проведення 31 обшуку на території кількох областей виявлено та вилучено готівки на близько 60 млн грн, зокрема майже 1 млн доларів США, фунти стерлінгів, шекелі та іншу валюту... На причетність до схеми надання послуг з ухилення від сплати податків перевіряються колишні співробітники податкової служби. Руйнування схем з ухилення від сплати податків та "скруток" ПДВ – наш пріоритет. Тільки цьогоріч завдяки скоординованим зусиллям органів правопорядку до бюджету надійшло понад 25 млрд грн ПДВ", – пояснила Венедіктова.

Під час спецоперації вилучили печатки Facebook Венедіктової

На рік зловмисники відмивали 20 млрд грн Facebook Венедіктової

Правоохоронці провели обшуки та вилучили печатки Facebook Венедіктової

Закрили один із найбільших конвертаційних центрів в Україні Facebook Венедіктової

Нагадаємо, в жовтні СБУ за участю Державної служби фінансового моніторингу припинила в Києві роботу масштабного конвертаційного центру, який організував обіг коштів на більш ніж 15 млрд гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Іспанії 16 грудня правоохоронці затримали десятки підозрюваних у відмиванні грошей російської мафії.

Усього було затримано 23 людини, серед яких восьмеро росіян, двоє українців, один виходець із Казахстану і один виходець із Алжиру, а також 11 громадян Іспанії.