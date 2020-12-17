В Україні викрили один із найбільших центрів з відмивання грошей. Фото

На Львівщині обласна прокуратура спільно з СБУ викрили один із найбільших конвертаційних центрів в Україні з річним обігом у понад 20 млрд грн.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook генеральна прокурорка Ірина Венедіктова. За її словами, до нього входило понад 70 фіктивних підприємств, зареєстрованих у кількох областях.

"Тільки протягом 2020 року шляхом підроблення документів та їх використання, а також за рахунок так званих "скруток" ПДВ вони проконвертували грошові кошти в сумі близько 20 млрд гривень", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що в поле зору правоохоронців злочинці потрапили ще у вересні.

"Під час проведення 31 обшуку на території кількох областей виявлено та вилучено готівки на близько 60 млн грн, зокрема майже 1 млн доларів США, фунти стерлінгів, шекелі та іншу валюту... На причетність до схеми надання послуг з ухилення від сплати податків перевіряються колишні співробітники податкової служби. Руйнування схем з ухилення від сплати податків та "скруток" ПДВ – наш пріоритет. Тільки цьогоріч завдяки скоординованим зусиллям органів правопорядку до бюджету надійшло понад 25 млрд грн ПДВ", – пояснила Венедіктова.

Нагадаємо, в жовтні СБУ за участю Державної служби фінансового моніторингу припинила в Києві роботу масштабного конвертаційного центру, який організував обіг коштів на більш ніж 15 млрд гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Іспанії 16 грудня правоохоронці затримали десятки підозрюваних у відмиванні грошей російської мафії.

Усього було затримано 23 людини, серед яких восьмеро росіян, двоє українців, один виходець із Казахстану і один виходець із Алжиру, а також 11 громадян Іспанії.