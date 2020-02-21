В Україні захотіли запустити електронну гривню

Національний банк України вивчає можливості випуску власної цифрової валюти – електронної гривні або е-гривні.

"Ми провели "пілот" у 2018 році. Півроку пішло на його підготовку, і ще півроку на активну стадію та аналіз результатів", – повідомив голова НБУ Яков Смолій, передає пресслужба регулятора.

За його словами, е-гривню розглядають як національну валюту, яка має однакову вартість із готівкою та безготівкою, та як засіб платежу, а не накопичення.

"Ми випустили дуже обмежену кількість е-гривні – трохи більше 5 тисяч", – повідомив Смолій.

За його словами, вся емісія е-гривні увійшла до грошового агрегату М0, тобто до готівки в обігу поза банками.

Національний банк України вивчає можливості випуску власної цифрової валюти – електронної гривні або е-гривні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Національний банк України заявив, що не очікує, що у 2020 році курс гривні щодо іноземних валют суттєво знизиться.

"Говорити про те, чи очікувати суттєве послаблення гривні у майбутні періоди, мабуть, не потрібно", – повідомив голова НБУ Яків Смолій.

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