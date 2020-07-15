В Україні захотіли підняти нічний тариф на світло

В Україні запропонували підняти максимальне обмеження ціни електроенергії на ринку "на добу вперед" і внутрішньодобовому ринку в нічні години.

Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) запропонувала встановити ціну на рівні вартості ресурсу в денний час – з 959 до 2048 грн/МВт-год. Про це йдеться в проєкті постанови про внесення змін до постанови регулятора №766 від 8 квітня 2020 року. У середу його розглянуть на засіданні комісії.

"Учасникам ринку РДВ і ВДР в своїх заявках на торги в торговельній зоні "ОЕС України" вказувати ціни на електричну енергію не вище ціни, визначеної оператором ринку, яка відповідає в години мінімального навантаження (з 00:00 до 07:00 і з 23: 00 до 24:00) ціні в години максимального навантаження", – сказано в проєкті постанови.

Це рішення комісія має намір ухвалити згідно рекомендацій USAID щодо стабілізації ситуації на РДВ. Така міра покликана допомогти учасникам ринку електроенергії, перш за все ДП "Гарантований покупець" і постачальникам послуг балансування, в досягненні фінансової стабілізації.

В обґрунтуванні регулятор посилається на звернення до нього з боку виробників електроенергії, які стверджують, що встановлені цінові обмеження в години мінімального навантаження призводять до неможливості покриття собівартості електроенергії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні назріла критична ситуація в енергетиці. Без підвищення тарифів для населення не обійтися, і хоча профільні відомства вже розробили сценарій зростання цін на "струм", офіційно ніхто не бере на себе відповідальність заявити про такий крок.

Пізніше в.о. міністра енергетики Ольга Буславець заявила, що в Україні до кінця 2020 року тариф на електрику для споживачів підвищувати не будуть. При цьому влада не виключає подальшого подорожчання.