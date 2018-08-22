В Україні заговорили про запуск поїзда до Криму

Постійний представник президента України в АР Крим Борис Бабін заявив, що владі необхідно запустити потяг до адміністративного кордону з півостровом.

"Я не розумію ситуацію, коли ми не можемо виділити один нещасний поїзд до станції Вадим Одеської залізниці (розташована в селі Червоний Чабан Херсонської області недалеко від пункту пропуску "Каланчак". - Ред.) для кримчан, і в той же час ми щодня відправляємо близько десятка поїздів до країни-агресора", - зазначив Бабин в коментарі "Радіо Свобода".

За його словами, це невірна розстановка акцентів, яку слід виправити.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури України підготувало низку пропозицій щодо протидії Росії, включно з припиненням пасажирського залізничного сполучення, через її діяльність у Азовському морі та на окупованих територіях.

Також у РФ уже різко відреагували на можливе закриття Україною залізничного сполучення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр із питань окупованих територій Георгій Тука пояснив, хто виграє від скасування залізничного сполучення із Росією.

У Верховній Раді теж оцінили пропозицію, вказавши, що скасування не завдасть фінансових збитків Україні.