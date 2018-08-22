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В Україні заговорили про запуск поїзда до Криму

3.6тЧитати новину російською

Постійний представник президента України в АР Крим Борис Бабін заявив, що владі необхідно запустити потяг до адміністративного кордону з півостровом.

"Я не розумію ситуацію, коли ми не можемо виділити один нещасний поїзд до станції Вадим Одеської залізниці (розташована в селі Червоний Чабан Херсонської області недалеко від пункту пропуску "Каланчак". - Ред.) для кримчан, і в той же час ми щодня відправляємо близько десятка поїздів до країни-агресора", - зазначив Бабин в коментарі "Радіо Свобода".

За його словами, це невірна розстановка акцентів, яку слід виправити.

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"Йде війна": українці підтримали припинення транспортного сполучення із Росією

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури України підготувало низку пропозицій щодо протидії Росії, включно з припиненням пасажирського залізничного сполучення, через її діяльність у Азовському морі та на окупованих територіях.

Також у РФ уже різко відреагували на можливе закриття Україною залізничного сполучення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр із питань окупованих територій Георгій Тука пояснив, хто виграє від скасування залізничного сполучення із Росією.

У Верховній Раді теж оцінили пропозицію, вказавши, що скасування не завдасть фінансових збитків Україні.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Особа
Борис Бабин
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
поезд конечно же нужен! Крыму надо помогать туристами
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Yavorskiy Sergey
Yavorskiy Sergey
Уже никто не знает, что такое АРК.
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
да поздно уже. он уже нахуй не нужен, разрушили а теперь что-то восстановить не получится, просто вы долбоебы.
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