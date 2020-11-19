В Україні заговорили про запуск "друкарського верстата": у чому ризики

Роман Груша Економіка 10:51, 19.11.2020 Оновлено: 11:02, 19.11.2020

Колишній міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що емісія валюти (випуск готівкової гривні) для України – дуже небезпечне рішення.

"Це теоретичний підхід, який може мати серйозні наслідки. З погляду теорії, наприклад професора економіки, можна сказати: інші країни роблять, давайте і ми зробимо. Але в наших умовах це ризик того, що влада побачить рішення на всі випадки життя. Тому більше буде обіцянок, які не будуть підкріплені можливостями економіки і бюджету", – зазначив Данилюк у коментарі OBOZREVATEL.

Він зазначив, що як міністр фінансів багато разів стикався з такими пропозиціями, однак вважає їх безвідповідальними.

"Завжди буде рішення: давайте надрукуємо. Пообіцяємо зараз, а розплачуватися через інфляцію буде хтось інший. Це наслідки емісії наразі. Якщо ми б жили в іншій країні, була б інша оцінка", – підкреслив Данилюк.

Водночас колишній міністр економіки Тимофій Милованов вважає, що емісія зараз допустима.

"Все одно доведеться підтримувати економіку пізніше. І ще більше людей перехворіє. Тобто я за радикальний карантин зараз і за радикальну підтримку. Але короткостроково, точково", – зазначив Милованов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Милованов заявив про необхідність почати друкувати гроші через критичну ситуацію, що склалася в Україні.

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