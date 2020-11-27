В Україні запропонували купити російську вакцину від коронавірусу
Голова Національної ради економічного розвитку Олексій Дорошенко запропонував почати переговори з Росією щодо постачання в Україну вакцини від COVID-19.
Про це він заявив в ефірі ток-шоу на телеканалі ZIK. На його думку, Україна має домовлятися щодо постачання вакцини проти коронавірусу і з Росією, і зі США, й з іншими країнами-виробниками (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Якщо ми з вами керуємося тим, що критичний імпорт має бути присутній, то, звісно, ми з вами повинні купувати й російську вакцину. Логіка війни яка? Якщо в тебе забирають життя – це погано, якщо тобі дають життя – це добре. Зважаючи на цю логіку, ми з вами повинні розуміти, що якщо нам можуть надати ліцензію на виробництво вакцини тут, це добре. Водночас треба розуміти, що Росія сама заявила, що у 2021 році вона зможе забезпечити не більше ніж 70-80% вакцинації свого населення", – сказав Дорошенко.
Експерт також нагадав, що ще у 2014 році він був одним з ініціаторів акції "Бойкотуй російське" щодо відмови від купівлі російських товарів промислової групи. "Тоді головним було, що ми фактично купували українське. Відтоді я стежив, як Кабінет міністрів вводив обмеження на російську продукцію… Завжди логіка була такою: якщо критичний імпорт, Україна завжди відчиняла ворота для неї (Росії. – Ред.)", – зазначив експерт.
За його словами, у 2018 році до товарів критичного імпорту ввійшла гречка. Оскільки тоді ціни на неї в Україні були "космічними", український уряд дозволив імпортувати цей товар із Росії.
"Відчинили ворота, і ми з вами бачили, що гречка суттєво подешевшала", – констатував Дорошенко. Він додав, що цього року в умовах пандемії та неможливості імпортувати картоплю з інших країн, зокрема з Білорусі, Україна дозволила ввезення російської картоплі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у серпні 2020 року Росія зареєструвала першу вакцину від коронавірусу. У Міноборони Росії заявили, що в створенні вакцини брали участь військові фахівці та вчені Національного дослідницького центру ім. Гамалії.
Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що російська вакцина від коронавірусу не пройшла всіх стадій випробувань.
Майбутню вакцину проти COVID-19 від фонду COVAX Україна отримає кількома траншами, перший – близько 1 млн 200 тис. доз.
Препарат від COVAХ має забезпечити 20% населення країни (8 млн доз для вакцинації 4 млн громадян).
Водночас у МОЗ зізналися в проблемі з перевезенням препаратів.