В Україні запропонували купити російську вакцину від коронавірусу

Голова Національної ради економічного розвитку Олексій Дорошенко запропонував почати переговори з Росією щодо постачання в Україну вакцини від COVID-19.

Про це він заявив в ефірі ток-шоу на телеканалі ZIK. На його думку, Україна має домовлятися щодо постачання вакцини проти коронавірусу і з Росією, і зі США, й з іншими країнами-виробниками (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Якщо ми з вами керуємося тим, що критичний імпорт має бути присутній, то, звісно, ми з вами повинні купувати й російську вакцину. Логіка війни яка? Якщо в тебе забирають життя – це погано, якщо тобі дають життя – це добре. Зважаючи на цю логіку, ми з вами повинні розуміти, що якщо нам можуть надати ліцензію на виробництво вакцини тут, це добре. Водночас треба розуміти, що Росія сама заявила, що у 2021 році вона зможе забезпечити не більше ніж 70-80% вакцинації свого населення", – сказав Дорошенко.

Експерт також нагадав, що ще у 2014 році він був одним з ініціаторів акції "Бойкотуй російське" щодо відмови від купівлі російських товарів промислової групи. "Тоді головним було, що ми фактично купували українське. Відтоді я стежив, як Кабінет міністрів вводив обмеження на російську продукцію… Завжди логіка була такою: якщо критичний імпорт, Україна завжди відчиняла ворота для неї (Росії. – Ред.)", – зазначив експерт.

За його словами, у 2018 році до товарів критичного імпорту ввійшла гречка. Оскільки тоді ціни на неї в Україні були "космічними", український уряд дозволив імпортувати цей товар із Росії.

"Відчинили ворота, і ми з вами бачили, що гречка суттєво подешевшала", – констатував Дорошенко. Він додав, що цього року в умовах пандемії та неможливості імпортувати картоплю з інших країн, зокрема з Білорусі, Україна дозволила ввезення російської картоплі.

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