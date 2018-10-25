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В Україні зафіксовано бум на каву: звідки найбільше постачають

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В Україні у вересні 2018 року імпорт кави збільшився на 16,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Зокрема, цей показник виріс на 1,6 млн доларів до 11,4 млн, повідомляє UBR.

У той же час експорт зменшився на 22,3%, або на 0,02 млн доларів — до 0,08 млн. Найбільші поставки кави у вересні були з Польщі — 2,5 млн доларів.

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Загалом із початку 2018 року імпорт кави в Україну збільшився на 25,8%, або на 18,2 млн доларів — до 89,2 млн. При цьому експорт зріс на 83,9%, або на 0,61 млн доларів — до 1,34 млн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені назвали несподівану користь кави.

Місце
Україна
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andreyev andrei
andreyev andrei
Польша - родина кофе?😁
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