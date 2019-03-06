В Україні задумали нову податкову "сенсацію" для ФОП: до чого готуватися

В Україні пропонують створити п'яту групу єдиного податку. Очікується, що в неї увійдуть передусім представники IT-сфери, які платитимуть більше, водночас залишаючись офіційними ФОП.

Ідея є альтернативою попередньому проекту від Мінсоцполітики, який запропонував повністю заборонити оформлення працівників IT як підприємців.

У чому суть, які підводні камені й чи є у законопроекту шанси на успішне голосування — розбирався OBOZREVATEL.

Головне:

У Раді запропонували створити 5-у групу для ФОП. У неї можуть увійти представники IT-сектору;

Нова система передбачає поступове підвищення податку з 5% у 2020 році й майже 10% до 2025 року;

Автори ідеї планують вирішити два основні завдання: зберегти конкуренцію в галузі й змусити платити більше податків у бюджет;

Ймовірно, проект закону не буде проголосований у парламенті. Різко проти виступають іноземні партнери України.

У чому суть

У Верховній Раді запропонували альтернативне рішення проблеми навколо ФОП. Так, деякі нардепи наполягають на створенні 5-ої групи платників єдиного податку. Туди повинні увійти ФОП, які надають послуги в створенні комп'ютерних ігор, іншого програмного забезпечення, програмування, консультування, розміщення інформації на веб-вузлах, а також в обробці даних.

Пропонується нарощувати податкову ставку для 5-ої групи. Підвищення буде поступовим, на 1% у рік:

5% доходу з 1 січня 2020 р.,

6% доходу з 1 січня 2021 р.,

7% доходу з 1 січня 2022 р.,

8% доходу з 1 січня 2023 р.,

9% доходу з 1 січня 2024 р.,

10% доходу з 1 січня 2025 р.

Сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

У тому випадку, якщо дохід ФОП 5-ої групи за рік перевищуватиме 7,5 мільйона гривень, пропонується встановити ставку податку в розмірі 15%. Аналогічний податок буде застосовуватися, коли ФОП на 5-ій групі отримує дохід від видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

Верховна Рада

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Кабінеті міністрів України запропонували заборонити оформлення працівників як фізичних осіб-підприємців (ФОП).

На думку ініціатора — Міністерства соціальної політики, така практика використовується багатьма роботодавцями як легальна схеми зменшення податків. Тому скасування практики наймати ФОП допоможе наповнити бюджет.

Які плюси і мінуси

За словами авторів проекту, в такого підходу є декілька переваг:

IT-підприємцям не доведеться боятися податкової через незаконне оформлення співробітників як ФОП;

Представники сектору зможуть і далі користуватися спрощеною системою оподаткування;

Український бюджет отримає більше грошей, водночас IT-сфера залишиться конкурентоспроможною.

"Гроші приходять з-за кордону, ми збільшуємо монетарну базу, більше стає валюти, яка приходить на рахунки. Всі гроші через Національний банк підуть законним шляхом, з цього йде податок 10%. Правила для всіх зрозумілі, ніхто ні на кого не "наїжджає". Надійшли 10 мільярдів доларів, 1 мільярд пішов у вигляді податків. Тут великий плюс у чому? Гроші прийшли з зовнішніх джерел, і вони залишаються в країні", — пояснив OBOZREVATEL один із авторів законопроекту, народний депутат від Блоку Петра Порошенка Олександр Співаковський.

Втім, економіст Олексій Кущ не схвалює ідею нардепів. На його думку, в нинішній податковій політиці немає системності та єдиного підходу до всіх платників податків. Тобто всі мають бути рівними.

"До чого це може призвести? Умовно кажучи, завтра під парламент вийдуть ресторатори і скажуть, мовляв, зробіть нам 6-у групу ФОП. Післязавтра вийдуть транспортні перевізники і попросять зробити 7-му. Це прецедент. І ситуація може дійти до абсурду, де кожен вид бізнесу, враховуючи шевців або годинникарів, матиме свою окрему групу", — пояснив нам Кущ.

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Представник IT-сектору Роман Зварич пропонує поглянути на питання з декількох сторін і пропрацювати зручний механізм.

"Є приклади компаній, які наймають людей на конкретний проект, чітко визначений тимчасовими рамками, на рік або два, наприклад. Є такі компанії, які працевлаштовують без ФОП. А є й такі фахівці, які часто змінюють місце роботи і не вимагають офіційного працевлаштування. У цій ситуації потрібно працювати системно, продумано. Можливо, розмежувати ФОП-підприємців, які працюють на короткострокових проектах до 1 року з одним клієнтом і людей, які потребують захисту від нечесних роботодавців", — заявив OBOZREVATEL Зварич.

Що буде з ФОП та чи ухвалять нові правила?

Опитані OBOZREVATEL нардепи зійшлися на думці, що в нинішній редакції проект закону не ухвалять. По-перше, найближчим часом буде опублікований ще один законопроект із вкрай іншим підходом. Як виявилося, іноземні партнери України не зовсім схвалюють введення додаткової групи для ФОП.

По-друге, у парламенту фізично немає часу зайнятися цим питанням. У кращому випадку проект закону в першому читанні буде проголосований уже після президентських виборів. Потім необхідна тривала підготовка його до другого, з безліччю поправок. Розгляд затягнеться щонайменше до початку парламентських виборів.

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