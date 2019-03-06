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Віталій Тисячний
Віталій Тисячний
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В Україні задумали нову податкову "сенсацію" для ФОП: до чого готуватися

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В Україні пропонують створити п'яту групу єдиного податку. Очікується, що в неї увійдуть передусім представники IT-сфери, які платитимуть більше, водночас залишаючись офіційними ФОП.

Ідея є альтернативою попередньому проекту від Мінсоцполітики, який запропонував повністю заборонити оформлення працівників IT як підприємців.

У чому суть, які підводні камені й чи є у законопроекту шанси на успішне голосування — розбирався OBOZREVATEL.

Головне:

  • У Раді запропонували створити 5-у групу для ФОП. У неї можуть увійти представники IT-сектору;

  • Нова система передбачає поступове підвищення податку з 5% у 2020 році й майже 10% до 2025 року;

  • Автори ідеї планують вирішити два основні завдання: зберегти конкуренцію в галузі й змусити платити більше податків у бюджет;

  • Ймовірно, проект закону не буде проголосований у парламенті. Різко проти виступають іноземні партнери України.

У чому суть

У Верховній Раді запропонували альтернативне рішення проблеми навколо ФОП. Так, деякі нардепи наполягають на створенні 5-ої групи платників єдиного податку. Туди повинні увійти ФОП, які надають послуги в створенні комп'ютерних ігор, іншого програмного забезпечення, програмування, консультування, розміщення інформації на веб-вузлах, а також в обробці даних.

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Пропонується нарощувати податкову ставку для 5-ої групи. Підвищення буде поступовим, на 1% у рік:

  • 5% доходу з 1 січня 2020 р.,

  • 6% доходу з 1 січня 2021 р.,

  • 7% доходу з 1 січня 2022 р.,

  • 8% доходу з 1 січня 2023 р.,

  • 9% доходу з 1 січня 2024 р.,

  • 10% доходу з 1 січня 2025 р.

Сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

У тому випадку, якщо дохід ФОП 5-ої групи за рік перевищуватиме 7,5 мільйона гривень, пропонується встановити ставку податку в розмірі 15%. Аналогічний податок буде застосовуватися, коли ФОП на 5-ій групі отримує дохід від видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

Верховна Рада

Верховна Рада

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Кабінеті міністрів України запропонували заборонити оформлення працівників як фізичних осіб-підприємців (ФОП).

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На думку ініціатора — Міністерства соціальної політики, така практика використовується багатьма роботодавцями як легальна схеми зменшення податків. Тому скасування практики наймати ФОП допоможе наповнити бюджет.

Які плюси і мінуси

За словами авторів проекту, в такого підходу є декілька переваг:

  • IT-підприємцям не доведеться боятися податкової через незаконне оформлення співробітників як ФОП;

  • Представники сектору зможуть і далі користуватися спрощеною системою оподаткування;

  • Український бюджет отримає більше грошей, водночас IT-сфера залишиться конкурентоспроможною.

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"Гроші приходять з-за кордону, ми збільшуємо монетарну базу, більше стає валюти, яка приходить на рахунки. Всі гроші через Національний банк підуть законним шляхом, з цього йде податок 10%. Правила для всіх зрозумілі, ніхто ні на кого не "наїжджає". Надійшли 10 мільярдів доларів, 1 мільярд пішов у вигляді податків. Тут великий плюс у чому? Гроші прийшли з зовнішніх джерел, і вони залишаються в країні", — пояснив OBOZREVATEL один із авторів законопроекту, народний депутат від Блоку Петра Порошенка Олександр Співаковський.

В Україні задумали нову податкову "сенсацію" для ФОП: до чого готуватися

Втім, економіст Олексій Кущ не схвалює ідею нардепів. На його думку, в нинішній податковій політиці немає системності та єдиного підходу до всіх платників податків. Тобто всі мають бути рівними.

"До чого це може призвести? Умовно кажучи, завтра під парламент вийдуть ресторатори і скажуть, мовляв, зробіть нам 6-у групу ФОП. Післязавтра вийдуть транспортні перевізники і попросять зробити 7-му. Це прецедент. І ситуація може дійти до абсурду, де кожен вид бізнесу, враховуючи шевців або годинникарів, матиме свою окрему групу", — пояснив нам Кущ.

Дивіться відео за темою:

Представник IT-сектору Роман Зварич пропонує поглянути на питання з декількох сторін і пропрацювати зручний механізм.

"Є приклади компаній, які наймають людей на конкретний проект, чітко визначений тимчасовими рамками, на рік або два, наприклад. Є такі компанії, які працевлаштовують без ФОП. А є й такі фахівці, які часто змінюють місце роботи і не вимагають офіційного працевлаштування. У цій ситуації потрібно працювати системно, продумано. Можливо, розмежувати ФОП-підприємців, які працюють на короткострокових проектах до 1 року з одним клієнтом і людей, які потребують захисту від нечесних роботодавців", — заявив OBOZREVATEL Зварич.

Що буде з ФОП та чи ухвалять нові правила?

Опитані OBOZREVATEL нардепи зійшлися на думці, що в нинішній редакції проект закону не ухвалять. По-перше, найближчим часом буде опублікований ще один законопроект із вкрай іншим підходом. Як виявилося, іноземні партнери України не зовсім схвалюють введення додаткової групи для ФОП.

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По-друге, у парламенту фізично немає часу зайнятися цим питанням. У кращому випадку проект закону в першому читанні буде проголосований уже після президентських виборів. Потім необхідна тривала підготовка його до другого, з безліччю поправок. Розгляд затягнеться щонайменше до початку парламентських виборів.

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Віталій ТисячнийВіталій Тисячний
Тема
Ексклюзив
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Patrik Natasha
Patrik Natasha
Вибірковість у всьому, і ФОПи не виняток. Не стане Украіна багатою державою поки існують нерівні правила для розвитку бізнесу. Чим журналіст ФОП гірший від ФОП it? Чи лікар ФоП? Невже, нарешті, не можна лишити єдине, що працює і нічого від держави не просить, в спокоі?
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Козурман Андрей
Козурман Андрей
Полный бред. Во первых на каких основаниях повышать налог ? По тому что люди стараются, развиваются и начинаю работать на другие страны где платят достойную зп? Тут будет 2 варианта в случае принятия закона. Первый компании наймут больше бухгалтеров и ребята будут уже ЧП не ИТ ) либо все хорошие специалисты уедут из нашей чудной страны как и все кто хорошо разбирается в любой из отраслей
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Mdn Ndm
Mdn Ndm
Сами виноваты. Нечего было трындеть о своих тысячах долларов в виде ежемесячных зарплат.Во всем мире программисты, мягко говоря, среднее звено в обществе. И только у нас эти кнопкодавы-" элита","надежда нации".А врачи, продавцы, электрики ниже плинтуса. А ведь Айти ничего не производит, кроме понтов. И не спасает людей.Не дает людям товары.Зарубежом выгодно нанимать наших прогеров, они дешевле местных. Поэтому и против таких налогов
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