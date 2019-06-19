В Україні забрали ліцензію у відомого банку

Національний банк України ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банк "Хрещатик".

Як уточнює прес-служба НБУ, відповідна пропозиція надійшла від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. "Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 14 червня 2019 року ухвалив рішення від 18 червня 2019 №415-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "КБ "Хрещатик", — йдеться у повідомленні.

Банк "Хрещатик" ukrinform.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, НБУ 2 червня 2016 року ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку "Хрещатик". Підприємство віднесли до категорії неплатоспроможних 5 квітня.

Це трапилося через невиконання задекларованих заходів щодо покращення ліквідності ПАТ КБ "Хрещатик" і відсутності достатніх дій з боку власників банку для запобігання його неплатоспроможності, а також у зв'язку з тим, що діяльність ПАТ КБ "Хрещатик" не відповідала вимогам банківського законодавства та нормативно правових актів Національного банку України.

Однак через судові рішення про скасування ліквідації банку фонд був змушений призупинити виплати гарантованого відшкодування вкладникам і реалізацію активів банку.

16 травня 2019 року Верховний Суд своєю постановою скасував усі рішення судів попередніх інстанцій у справі за позовом кредиторів "Хрещатика".

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