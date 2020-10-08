Заборонять кредити під 0%: українців чекає банківське нововведення

В Україні набуде чинності закон, який забов'яже фінансові установи розкривати повну вартість мікрокредитів – позичок, які менші за мінімальну зарплату 5 тисяч гривень та короткострокових запозичень (до одного місяця).

Відповідний документ уже підписав президент Володимир Зеленський. Закон набирає чинності через 3 місяці з дня його опублікування – у січні 2021 року.

Фінансові компанії будуть зобов’язані вказувати реальну річну процентну ставку за мікрокредитами, яка включає всі без винятку витрати клієнта. Зокрема це стосується і реклами.

Буде заборонено зазначати процентні ставки на рівні 0% чи 0,01%, які можуть діяти лише впродовж короткого пільгового періоду, що призводить до неправильного розуміння вартості кредиту споживачем.

Договір мікрокредиту повинен буде містити повну інформацію про позику, а саме:

повну процентну ставку

наявність додаткових та супутніх послуг

орієнтовну загальну вартість кредиту

графік платежів

інформацію про санкції у випадку прострочення.

Штрафи за прострочення

З’явиться максимальна планка штрафів та пені – подвійна сума кредиту. Водночас таке обмеження не може збільшуватися за домовленістю сторін (навіть, якщо така умова передбачена в договорі).

Також закон передбачає, що у випадку прострочення ставка за мікрокредитом не може змінюватися в гіршу для клієнта сторону.

Саме штрафи у випадку прострочення можуть подвоїти-потроїти чи навіть збільшити борг удесятеро. Клієнти можуть не розібратися у графіку платежів. Водночас система сплати штрафів може бути прописана надто складно, тому позичальник не розуміє їхнього обсягу.

Штраф може становити, наприклад, 2% від простроченого платежу в перший день прострочки і ще плюс 2% кожного наступного дня. До цього може додаватися пеня, наприклад, 1,5% від суми кредиту за кожен день прострочки.

Що дає закон

Закон посилить захист споживачів мікрокредитів від необґрунтованого боргового навантаження, а також убезпечить кредиторів від недобросовісних позичальників та, відповідно, сприятиме зменшенню частки проблемної заборгованості.

Також закон установлює максимальну планку штрафних санкцій, які фінустанова може нарахувати клієнтові у випадку прострочення виплат за кредитом.

Раніше OBOZREVATEL пояснював, що таке мікрокредит та які умови його повернення.