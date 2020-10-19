В Україні заблокують частину Smart-телевізорів: кого зачепить

Компанія LG почне блокувати послуги Smart TV на несертифікованих телевізорах в Україні та країнах пострадянського простору.

Як уточнили в пресслужбі компанії, блокування стосуватиметься моделей телевізорів 2020 року випуску. Зокрема, мова йде виключно про відключення конкретних цифрових сервісів і додатків. Телевізор продовжить працювати на передачу ТВ-сигналу.

Зміни набудуть чинності, починаючи з 16 листопада 2020 року, коли LG почне масштабне оновлення прошивки.

Компанія підготувала оновлення вбудованого програмного забезпечення телевізорів LG. Однак з його автоматичною установкою на несертифіковані пристрої, послуги Smart TV "можуть бути повністю недоступні або істотно обмежені".

"Щоб надавати користувачам якісні послуги і функції LG Smart TV, компанія LG оновлює програмне забезпечення телевізора. Буде покращена функція розпізнавання мови, домашня панель управління – взаємодія з пристроями IoT, підключення додатків LG Mobile ThinQ, Live Plus і виправлені помилки", – сказано в повідомленні.

Як перевірити свій телевізор

Маркування EAC підтверджує, що продукція пройшла всі лабораторні випробування і процедури оцінки і повністю відповідає їхнім вимогам.

Номер моделі та суфікс дозволяє зрозуміти, для якого ринку був випущений телевізор. Щоб перевірити, чи легальна куплена вами техніка потрібно ввести номер моделі та суфікс у форму на сайті LG.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому компанія Samsung почала блокувати в Україні роботу смарт-телевізорів, які були ввезені в країну за "сірими" схемами.