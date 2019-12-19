В Україні заблокували виплати з бюджету: кого зачепить

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук доручив міністру фінансів Оксані Маркаровій не проводити низку витрат до кінця року.

Йдеться про так звані незахищені видатки – на розвиток, ремонт і будівництво. Про це свідчить відповідне розпорядження уряду.

"Забезпечити тимчасове, до кінця року, припинення проведення Казначейством платежів та реєстрації бюджетних зобов’язань щодо видатків та надання кредитів загального фонду держбюджету", – відзначається у документі.

У Кабінеті міністрів вважають, що така економія дозволить бюджету вийти на запланований обсяг дефіциту.

При цьому виплати пенсій, зарплат, витрат на обслуговування держборгу це блокування не торкнеться.

Таким чином, уряд намагається у ручному режимі фінансувати ті витрати, які вважає необхідними.

Йдеться про так звані незахищені видатки – на розвиток, ремонт і будівництво Facebook Володимир Компанієць

Йдеться про так звані незахищені видатки – на розвиток, ремонт і будівництво

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