В Україні за три місяці у корупціонерів забрали лише 14 тисяч гривень

За перші три місяці 2020 року до державного бюджету надійшло 14 тисяч гривень від реалізації майна, а також коштів, конфіскованих за вчинення корупційних і пов'язаних з корупцією правопорушень.

Про це повідомляє голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський з посиланням на лист Державної казначейської служби.

Від реалізації майна і надходження національної та іноземної валюти, конфіскованих за рішенням суду за вчинення корупційного і пов'язаного з корупцією правопорушення до держбюджету надійшло 950 грн. Сума конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного і пов'язаного з корупцією правопорушення становить 13,3 тис грн.

Таким чином протягом січня-березня 2020 у корупціонерів було конфісковано трохи більше 14 тис грн. При цьому, сума коштів від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду протягом того ж періоду у справах, не пов'язаних з корупцією, становить понад 6,5 млн грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишні чиновники Служби зовнішньої розвідки України здійснили злочинні дії, які завдали державі збитків на 2,2 млн гривень.