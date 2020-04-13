В Україні за тиждень різко зросла кількість безробітних

В Україні кількість безробітних на тлі введених карантинних заходів за тиждень збільшилася приблизно на 36,2 тис. – до 387,5 тис. осіб.

Про це в понеділок, 13 березня, повідомив пресцентр Державної служби зайнятості.

"Станом на 13 квітня кількість безробітних, зареєстрованих у Державній службі зайнятості, становить 387,5 тис. осіб, що на 70 тис. (або на 22%) більше, порівнюючи з показником на цю ж дату минулого року", – зазначили в пресслужбі.

Виплати у зв'язку з безробіттям

Згідно з повідомленням, найбільше число безробітних реєструється в Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Полтавській та Львівській областях, додали у відомстві. У середньому минулого тижня статус безробітного отримували майже 7 тис. громадян на день, свідчать дані служби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на час карантину скасували семиденний період для пошуку прийнятної роботи: реєструвати безробітних будуть першого ж дня після подання заяви до Центру зайнятості; виплати призначать з цього ж дня.

Раніше Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги у зв'язку з безробіттям на період карантину через коронавірус.

Державна служба зайнятості спростила процедуру оформлення безробітних та виплати їм допомоги, а також випустила з цих питань навчальний ролик.

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