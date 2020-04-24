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24 квітня • оновлено в 17:04
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В Україні за тиждень подешевшав бензин: які АЗС знизили ціни максимально

2.2т
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В Україні найбільші мережі автозаправних станцій знизили ціни на бензин на тлі падіння попиту через введені карантинних заходів: так за 17-24 квітня паливо подешевшало в середньому на 80 копійок за літр.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу "Консалтингової групи А-95", передає enkorr. Середня ціна бензину А-92 становить 22,01 грн л, А-95 – 23,02 грн/л, дизпалива – 22,47 грн/л. Відзначається, що 23 квітня, зокрема, мережі АЗС ОККО і WOG знизили ціни на всі види палива на 50 коп/л.

За тиждень пальне подешевшало на 0,35 – 1,5 грн/л в таких мережах як AMIC, SOCAR, "БРСМ-Нафта", KLO "Паралель", UPG та ін.

В Україні за тиждень подешевшав бензин: які АЗС знизили ціни максимально

Як повідомляв OBOZREVATEL, за розрахунками Національного банку України, через обвал світових цін на нафту вартість бензину в Україні може впасти на 10-15% за підсумками 2020 року.

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Тема
Бензин в Україні
Місце
Україна
Тег
бензин
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