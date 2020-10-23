В Україні за день декретної відпустки платять 280 грн: як отримати допомогу

В Україні розмір допомоги по вагітності та пологах склав у середньому 280 грн в день. Таким чином він виріс на 14,5% порівняно з минулим роком.

Про це повідомила пресслужба Фонду соціального страхування. Зазначається, що у середньому декретна відпустка триває 126 календарних днів.

"За оперативними даними упродовж трьох кварталів Фонд виплатив допомог по вагітності та пологах на загальну суму 3,9 млрд гривень. Зазначимо, у січні–вересні ФССУ фінансував заяви-розрахунки на виплату зазначених допомог, які були подані роботодавцями з грудня 2019 року по вересень 2020 року", – сказано у повідомленні.

Як пояснили у Фонді, виплата допомоги по тимчасовій втраті працездатності і по вагітності та пологах здійснюється Фондом упродовж одного робочого дня.

Станом на 22 жовтня Фонд уже направиви на виплату допомоги 22,88 млн гривень. Це стосується всіх заяв, які подали роботодавці до 21 жовтня.

Як отримати допомогу по вагітності

Для отримання допомоги по вагітності та пологах за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, отриманий листок непрацездатності необхідно передати роботодавцю не пізніше 12 календарних місяців з дня закінчення відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами.

У разі роботи за сумісництвом надається копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи. Фонд перераховує допомогу на підставі отриманої від роботодавця заяви-розрахунку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні закон дозволяє отримувати частину зарплати після звільнення у вигляді допомоги з безробіття. Крім того, допомогу на час карантину можуть отримувати і ті, хто втратив частину заробітку.