В Україні з наступного року рахуватимуть пенсії по-новому: хто програє

В Україні в 2019 році пенсії будуть розраховувати з урахуванням середньої зарплати по країні за наступні три роки, у результаті розмір виплат скоротиться.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. 2018-й - перехідний період. Якщо зазвичай рахують середню зарплату по країні за три минулі роки, в цьому році враховують заробітну плату за 2017 і 2016 роки.

Зарплати в Україні зростають приблизно на 20-25% у рік, тому таке нововведення дозволяє в цьому році виходити на пенсію на більш вигідних умовах. Для прикладу, згідно з даними Пенсійного фонду (ПФУ), в 2015 році середня заробітна плата в Україні становила 3 ​​661 грн, в 2016-му - 4 482 грн, а в 2017-му - 6 273 грн.

Відповідно, якби в цьому році рахували за звичайними правилами (три роки), показник середньої зарплати становив би 4686 грн, а за "особливими" правилами - 5303 грн. Так, українець із 35 роками стажу і середньою зарплатою в 2018-му може претендувати на пенсію в 1856 грн, а за звичайними правилами зміг би отримати за все 1703 грн. Тобто "особливі" правила на поточний рік у цьому випадку дозволяють збільшити розмір пенсії на 1500 грн.

Але така норма тимчасова. Уже в наступному році у формулі розрахунку пенсії знову будуть враховувати середню по країні зарплату за три роки. "Тимчасово, до 31 грудня 2018 року, заробітна плата (дохід) для призначення пенсії визначається із середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески за 2016 і 2017 роки", - йдеться в прийнятому законі.

Тобто українці, які досягли пенсійного віку в цьому році, виявилися у більш виграшній ситуації.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав про те, коли українці будуть отримувати по дві пенсії.