В Україні "вкрали" понад 5 млн га с/г земель із надрами: пообіцяли назвати імена

В Україні за останні 19 років було виведено в приватну власність понад 5 мільйонів гектарів земель сільськогосподарських призначення.

Про це повідомив глава Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко ввечері в п'ятницю, 16 жовтня, в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Він розповів, що за підсумками аудиту "шок залишається досі", але зараз ведеться робота над тим, щоб вивести всю інформацію в публічну площину вже в 2021 році.

"Більше 5 мільйонів гектарів земель сільськогосподарських призначення державної форми власності в Україні виведені в приватну власність через механізми так званої безплатної приватизації", – розповів Лещенко.

За його словами, "грабіж" почали здійснювати з 2001 року, коли був введений земельний кодекс.

"Ми покажемо всіх, у всій красі, реєстрація, коли отримували, коли були при посаді, на кого оформляли, на кого з членів своєї сім'ї, покажемо 5-місячних дітей, на яких вони це оформляли, покажемо їх кумів, братів, сватів..." – розповів він.

Роман Лещенко. скріншот

Лещенко розповів про один з випадків, як "люди, які були при владі", оформили нафтогазові родовища на Полтавщині.

"По 2 гектари земель, а там за дивним збігом обставин сформувалися надра, які ми називаємо власністю українського народу, або запаси літію, бурштину, які вони тримають в приватній власності..." – додав він.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що підписав указ про передачу 2 млн земель сільгосппризначення з державної в комунальну власність. Згідно із законом, кожен українець має право отримати до двох гектарів землі. А після того як земельна реформа вступить в силу – 1 липня 2021 року – отриманий пай можна буде продати.