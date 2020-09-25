В Україні перестануть приймати частину грошей

З 1 жовтня 2020 року монети номіналом 25 копійок і банкноти гривні старих зразків до 2003 року перестануть бути платіжним засобом.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України. Зазначається, що ці гроші буде повністю вилучено з обігу.

Також НБУ буде активніше виводити з обігу паперові банкноти 1 і 2 гривні та монети 1 грн зразка 1996 року, замінюючи їх на відповідні обігові монети зразка 2018 року.

Які гроші вилучать із обігу з 1 жовтня НБУ

Які ще нововведення НБУ потрібно знати

Монети номіналом 25 копійок зараз не розмінюються через вилучення з обігу монет номіналами 1, 2 та 5 копійок, що відбулося 2019 року.

Відбудеться вилучення з обігу монети 25 копійок

За відсутності монет номіналом 25 копійок під час готівкових розрахунків можуть застосовуватися правила заокруглення загальних (у чеку) сум розрахунків готівкою за товари, роботи чи послуги (до сум, кратних 10 копійкам).

Банкноти старого зразка, введені в обіг до 2003 року, уже майже не виконують свою функцію платіжного засобу. Зараз в обігу їх залишається близько 1,8% від загальної кількості банкнот в обігу. Упродовж трьох останніх років їхній обсяг в обігу майже не змінився. Тобто громадяни ними майже не розраховуються, ці банкноти не інкасуються і до банків не надходять. Їхнє вилучення з обігу не завдасть незручностей громадянам, водночас бізнесу та державі принесе користь.

Для чого це робиться?

Витрати на виготовлення, оброблення, транспортування, зберігання банкнот і монет тепер знизяться.

З 1 жовтня 2020 року ці гроші не прийматимуть під час розрахунків готівкою за товари та послуги, а Національний банк вилучатиме їх із готівкового обігу. Тобто з 1 жовтня 2020 року всі магазини, ресторани, сфера побуту мають припинити їх приймати, а залишки таких монет і банкнот – до 16 жовтня потрібно здати до кас банків України для зарахування на рахунки.

Водночас громадяни зможуть без обмежень і безкоштовно обміняти монети номіналом 25 копійок і старі банкноти, введені в обіг до 2003 року, на монети та банкноти інших номіналів і зразків упродовж наступних трьох років:

в усіх українських банках – упродовж одного року з дати вилучення їх з обігу – до 30 вересня 2021 року включно;

у Національному банку та уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ) – упродовж трьох років із дати вилучення їх з обігу – до 30 вересня 2023 року включно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, НБУ виставить на продаж 40 тонн монет – 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок і 1 гривню старого зразка.