В Україні з 1 січня ввели нові ціни на газ: скільки заплатимо

З 1 січня в Україні почали діяти нові ціни на газ для населення: гарантована і ринкова.

Так, у статті "Ціни на газ, зарплати, податки для ФОПів і нові поштові тарифи: що змінюється з 1 січня 2020" на Економічній правді вказується, що згідно з домовленостями з МВФ, усі українці повинні платити за газ ринкову ціну. Для захисту населення від коливання цін, Кабмін ввів так звану "страхову ціну", яка фіксує ціну на певному рівні.

Відзначається, що з 1 січня в українців буде два варіанти оплати за газ для будинку: або за гарантованою (яка буде діяти до кінця кварталу), або за ринковою цінами.

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В Україні з 1 січня ввели нові ціни на газ Vgorode

"Страхова ціна "Нафтогазу" становить 6961 грн за тисячу кубометрів з ПДВ - її визначили на підставі котирувань на найбільшій європейській газовій біржі. Така ціна на 7% менше, ніж в першому кварталі 2019 року", – йдеться у статті.

Кінцева вартість газу буде залежати від тарифів на транспортування. Згыдно з тарифами у листопаді, вартість газу може становити близько 8 тис грн за тисячу кубометрів.

Відзначається, що ця ціна збігається з квартальною гарантованою ціною, яка буде діяти автоматично для всіх споживачів.

Як зазначив глава Міненерго Олексій Оржель, після підписання угоди про транзит газ може стати чи не найдешевшим за всю історію переговорів.

"Тоді споживачі зі страховою-яку ціну не виграють, тому що на ринку буде менша ціна", – попередив він.

Але у випадку жителів багато квартирних будинків, які не можуть впливати на цей процес, все залежить від комунальних підприємств, які надають їм послуги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 січня 2020 року українцям ввели абонплату за газ. Платити доведеться за інфраструктуру.

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