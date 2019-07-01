В Україні з 1 липня знизили ціну на газ: хто зможе платити менше

НАК "Нафтогаз України" знизила ціну на природний газ для промислових споживачів до 5017 - 5606 грн за 1 тис. куб. м

Як повідомляє прес-служба компанії, з 1 липня компанія знизила ціну на газ на 12,7-13,5% без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами.

Відзначимо, що компанія поки не оприлюднила нову ціну на газ для населення та інших споживачів за ПСО, яку українці будуть платити з липня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 березня НАК "Нафтогаз України" заявив про можливість не піднімати ціни на газ з 1 травня 2019 року.

У червні вартість блакитного палива для українців повинна скласти близько 8 грн/куб, а в липні – 7,7 грн. При цьому формулу розрахунку тарифу кардинально змінили.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram