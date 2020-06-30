В Україні з 1 липня вдвічі подорожчає абонплата за газ: скільки доведеться платити

В Україні тариф на постачання газу з 1 липня підвищать в середньому на 24%. Таким чином суми в платіжках українців виростуть, не зважаючи на падіння цін на газ.

Про це сказано в матеріалі OBOZREVATEL. Таким чином, ріст абонплати може просто з'їсти падіння цін на газ на 5-7%. У платіжках українців сума може навіть збільшитися.

Наприклад, тариф у Мелітополі виросте з 1,06 до 1,4 грн за куб. І якщо ви використали 60 кубів, то в червні ви заплатите 72 грн, а в липні – вже 84 грн.

Якщо в середньому ви витрачали 90 кубометрів газу (опалювали будинок) і живете в Миколаєві, то до липня абонплата становитиме 98,1 грн, а після – 121,5 грн. Тобто платіжка збільшиться на 23,4 грн.

Тарифи на абонплату за газ в Україні Сайт НКРЕКП

Тарифи на абонплату за газ в Україні Сайт НКРЕКП

Можливий вихід – звернутися до постачальника й повністю перекрити блакитне паливо. Тільки тоді перестануть нараховувати абонплату.

Ще один варіант – якщо поточного газового року (з жовтня до вересня) витрачати значно менше газу, то абонплата наступного року буде меншою.

Третій варіант – чекати, поки змінять систему нарахування. Глава комітету з питань енергетики і ЖКГ ВР Андрій Герус, анонсував прийдешні зміни. Мовляв, ті, хто не користується газом, заплатить символічні гроші – приблизно 4 грн "за трубу". Однак коли саме ухвалять таке рішення, невідомо.

Як рахують абонплату

Весь газ у кубометрах, який ви витратили з 1 жовтня 2018-го до 30 вересня 2019 року, множать на тариф і ділять на 12 місяців. Те, що утворилося – абонплата. І в кожного регіону є свій тариф.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на природний газ у 2020 році, якщо сховища в Європі будуть заповнені, можуть упасти до нуля.