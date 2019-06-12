В Україні взялися за захист прав споживачів фінпослуг: що вирішив Нацбанк

Національний банк України в зв'язку з затримкою прийняття закону про захист фінансових послуг створив спеціальний підрозділ для цього.

"Національний банк бере на себе відповідальність за захист прав споживачів фінансових послуг та створює спеціальний підрозділ, який буде займатися цими питаннями", – повідомив глава НБУ Яків Смолій на відкритті Форуму з фінансової інклюзії у Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, регулятор сподівався, що в країні запрацює реальна система захисту, закріплена на законодавчому рівні, але Верховна Рада вирішила інакше.

"Однак це не привід залишати людей наодинці з їхніми проблемами з банками і небанківськими фінустановами", – додав Смолій.

Глава НБУ зазначив, що спеціальний підрозділ дозволить врегулювати систему розкриття інформації про фінансові продукти та послуги. Одночасно з цим регулятор розробив стратегію фінансової грамотності.

"Національний банк взяв на себе лідерство і розробив бачення майбутньої стратегії фінансової грамотності... Наша мета – підготувати молодь жити в реальному світі, повному викликів і швидких змін", – резюмував Смолій.

Спеціальний підрозділ дозволить врегулювати систему розкриття інформації про фінансові продукти та послуги

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні навіть після масштабної "чистки" фінансового сектора ще щонайменше 15 банків працюють за нежиттєздатною моделлю, а проблеми є у 26 фінустанов.

Найбільше проблем — у Вернум Банк, БМ Банк, Місто Банк і ВТБ. Багато із них уже перебувають у процесі ліквідації.

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