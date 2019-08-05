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В Україні взялися за ремонт найгіршої траси країни: опубліковано відео

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У Миколаївській області дорожники почали ремонт автомобільної дороги Н-14 "Кропивницький – Миколаїв", яку називають найгіршою трасою України.

Зокрема, з понеділка, 5 серпня, на трасі заборонили рух вантажівок і машин вагою понад 10 тонн, повідомляє ТСН.

За словами журналістів, на дорозі йде капітальний ремонт. На сьогоднішній день дорожники облаштовують бетонне покриття.

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При цьому скільки триватиме ремонт, дорожники не уточнюють.

"Перекриту ділянку дороги радять об'їжджати, але водіїв попереджають, що і на запасних маршрутах якість покриття залишає бажати кращого", – йдеться у повідомленні.

Раніше президент президент Володимир Зеленський розкритикував місцеву владу у Миколаївській області через неналежний стан доріг у регіоні.

"Проведіть нараду у п'ятницю щодо всіх доріг – у якому стані, де в нас є державні гроші, де треба залучити кредитні кошти. І перерахуйте дороги, які необхідно зробити першочергово. Знайдіть рішення", – сказав глава держави під час робочої поїздки на Миколаївщину.

Дорожники почали ремонт автомобільної дороги Н-14 "Кропивницький – Миколаїв", яку називають найгіршою трасою України

Дорожники почали ремонт автомобільної дороги Н-14 "Кропивницький – Миколаїв", яку називають найгіршою трасою України

ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, торік на ремонт доріг виділили понад 45 млрд гривень. Водночас державна субвенція на проекти будівництва доріг місцевого значення перевищила 11,5 млрд гривень.

У 2018-2022 роках Україна витратить 298,3 млрд гривень на ремонт і будівництво 6,6 тис. кілометрів доріг.

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Тема
Ремонт доріг
Місце
Україна
Тег
ремонт і будівництво доріг
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