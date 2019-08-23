В Україні взялися за хімзавод Фірташа через багатомільйонну схему

Державна фіскальна служба розслідує кримінальне провадження щодо службових осіб ПАТ "Рівнеазот", яке входить до структури Ostchem українського олігарха Дмитра Фірташа, щодо умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Підставою для проведення розслідування став акт про результати перевірки підприємства щодо імпорту природного газу у 2013 році та експорту міндобрив на користь NFTrading AG (Швейцарія) у 2013-2014 роках, повідомляє Finbalance з посиланням на постанову Шевченківського райсуду.

У ДФС вважають, що службові особи "Рівнеазоту" при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності занизили податок на прибуток у сумі 56,4 млн гривень.

Зазначається, що "Рівнеазот", HF Trading AG, Ostchem Holding Limited є пов'язаними особами.

“Встановлено, що контрактоутримувач Ostchem Holding Limited не виконує будь яких функцій, які могли вплинути на збільшення ціни продажу природного газу. Таким чином, чиста рентабельність контрольованої операції з Ostchem Holding Limited перевищує максимальне значення ринкового діапазону чистої рентабельності зіставних компаній на 30,34%", – йдеться у постанові суду.

У результаті ДФС прийшла до висновку, що Ostchem навмисне занижував доходи для ухилення від сплати податків. За 2013-2014 роки сума заниження склала 56,4 млн гривень.

ДФС розслідує провадження щодо ПАТ "Рівнеазот", яке входить до структур Дмитра Фірташа

Як повідомляв OBOZREVATEL, Фірташа затримали 12 березня 2014 року у столиці Австрії за запитом ФБР США і помістили до слідчого ізолятора.

Однак уже 21 березня його звільнили під рекордну заставу 125 млн євро, гроші для якої, за даними джерела OBOZREVATEL, були внесені російськими бізнесменами Аркадієм і Борисом Ротенбергами, котрі вважаються близькими до Кремля.

У грудні 2017 року Апеляційний суд Відня відмовив у екстрадиції українського олігарха в Іспанію.

Фірташа звинувачували в хабарі у розмірі 18,5 млн доларів для отримання дозволу на видобуток титану в Індії. Олігарх заперечує звинувачення проти нього.

Його захист наполягає, що США не мають юрисдикції щодо злочинів у Індії. Також юристи бізнесмена заявили, що їхнього клієнта нібито взагалі не звинувачували у США.

25 червня 2019 року Верховний суд Австрії погодився екстрадувати Фірташа у США за запитом американського Мін'юсту.

Пізніше стало відомо, що якщо його екстрадують у США, то олігарху загрожує там понад 80 років в'язниці із конфіскацією майна.

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