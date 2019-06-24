В Україні вже з 1 липня підвищать пенсії: кому і на скільки

В Україні уряд планує підвищити пенсії пенсіонерам з великим стажем, але невеликими заробітними платами на постійній основі з 1 липня.

Відповідне рішення прийме Кабінет міністрів України на наступному засіданні, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає "Інтерфакс-Україна".

"Півтора роки тому – у січні 2018 року, в Маріуполі – я пообіцяв: урядова пенсійна реформа зачепить всі без винятку категорії пенсіонерів. Відтоді виплати збільшувалися – і для військових пенсіонерів, і для представників "шкідливих" і небезпечних професій. Єдиною категорією, яка вимагала нашого посиленої уваги, були працівники, які мали великий трудовий стаж, але маленькі зарплати, а отже малі відрахування", – сказав Гройсман.

За словами прем'єра, завдяки можливостям економіки і загальному економічному зростанню, в уряді фіналізували рішення, які дозволять збільшити виплати пенсіонерам з великим стажем, але невеликими зарплатами на постійній основі з 1 липня.

"На найближчому засіданні уряду ми завершимо всі процедурні моменти", – запевнив він.

Таким чином, жінки, які мають стаж понад 30 років, і чоловіки зі стажем більше 35 років отримають підвищення пенсій. Гройсман зазначив, що пенсії будуть становити не менше 2 тис. грн.

"Це буде черговий етап перерахунку пенсій, а далі збільшення відбуватиметься в автоматичному режимі", – додав прем'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії майже 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку зі зростанням мінімалки.

У 2019 році виплати підвищать приблизно на 25% від отриманої надбавки. Також в Україні перерахують пенсії українцям із великим стажем. Вони, згідно із законом, мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. У 2018 році це 1489 гривень, а з 1 січня 2019-го — 1669 гривень. Тобто майже на 180 гривень більше.

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