В Україні вводять абонплату на опалення і воду: платитимемо цілий рік

В Україні найближчим часом може з'явиться абонплата на воду, тепло і газ. Чинні тарифи можуть розділити на декілька складових, одну з яких доведеться платити незалежно від того, використовуєте ви комунальну послугу чи ні. Відповідні нововведення передбачені прийнятими законами "Про житлово-комунальні послуги" та "Про ринок газу".

OBOZREVATEL розібрався, коли і за що українцям доведеться платити абонплату.

Абонплату на газ уже затвердили, на черзі опалення і вода

Національна комісія з енергетики та комунальних тарифів (НКРЕКП) ще минулого року прийняла рішення ввести в Україні абонплату на газ. Необхідність такого рішення не обговорюється - згідно з уже ухваленим законом абонентську плату зобов'язані ввести. Більше того, вона передбачена і в меморандумі з МВФ.

Завдання комісії - визначити методику. Перший варіант - рахувати абонплату на максимальну пропускну здатність газового лічильника - викликала обурення як серед експертів, так і серед простих споживачів. Річ у тім, що більшість сімей використовує газ лише для готування і якщо для них порахувати за максимальною пропускною спроможністю, то, використовуючи в середньому 1,2 кубометра газу, довелося б платити абонплату як за 2,5 куби.

Після методику перерахували, а саме рішення відтермінували. Так, згідно з останнім варіантом, для всіх українців, які користуються тільки газовою плитою, встановлять абонплату на 1,2 кубометра газу. Для прикладу, OBOZREVATEL порахував, яку абонплату довелося б платити зі лічильників G1,6 за старою і новою методиками. Так, у столиці абонплата на 2,5 куби газу (стара методика) складе 29,3 грн, а за новою методикою з таким же лічильником доведеться платити 11,48 грн/міс.

Українці і зараз платять за можливість будь-якої миті користуватися газом. Те, що називають абонплатою, входить до основного тарифу. Якщо абонплату відокремлять від вартості самого газу, то в першу чергу виграють від такого рішення українці з газовим опаленням. Для прикладу, спалюючи 100 кубів, за чинними правилами треба заплатити близько 690 грн, а з абонплатою (лічильник G4) такий же об'єм блакитного палива обійдеться приблизно у 639 грн.

Таким чином, після введення абонплати, незалежно від того, витрачаєте ви газ чи ні, щомісяця доведеться платити фіксовану суму - від 12 до понад 100 грн. Тариф на сам газ при цьому знизять на 13-15%.

У той же час абонплата на воду - нововведення для України. Як розповів OBOZREVATEL експерт у сфері ЖКП Святослав Павлюк, абонплата на якість надаваних послуг не вплине, а от тариф при цьому зміниться. Відповідно до прийнятого закону, зібрані гроші витрачатимуть на розподіл комунальної послуги, обслуговування приладів тощо. Сума абонплати може скласти близько 10-30 грн на місяць. І, як і з газом, платити її доведеться навіть тим, хто зовсім не користується водою.

Платити за опалення доведеться цілий рік

Абонплату на опалення в Україні мали ввести у минулому році. В усякому разі, таке зобов'язання на себе взяли українські чиновники, підписавши меморандум з МВФ. Вже зараз рішенням місцевої влади в окремих містах тарифи на тепло розділені на дві складові. Перша - вартість Гкал енергії. Друга - вартість утримання інфраструктури (абонплата). Другий платіж - близько 100 грн - приходить цілий рік. Незабаром таку практику можуть ввести по всій Україні.

У такому випадку за опалення доведеться платити навіть влітку. Але взимку за рахунок поділу тарифу суми в платіжках можуть бути нижчими. Для прикладу, підприємству потрібно зібрати 1000 грн на обслуговування мереж. Якщо брати платежі тільки в опалювальний сезон (7 місяців), то взимку доведеться віддавати по 142,8 грн. Якщо розбити платежі на цілий рік, то щомісяця доведеться віддавати 83,3 грн. В такому випадку взимку вартість опалення може зменшитись приблизно на 40 грн.

Граничний розмір абонентської плати, згідно закону, має визначити уряд. У той же час абонплату на газ повинні затвердити у НКРЕКП. До слова, минулого тижня в Україні затвердили новий склад комісії. Працювати вони будуть до 2024 року. Одне із завдань членів регулятора - завершити ті реформи, які розпочав минулий склад. І абонентська плата в Україні на комунальні послуги - справа часу.