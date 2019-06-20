В Україні ввели радикальне нововведення щодо валюти: що буде з курсом долара

Національний банк України скасував обов'язковий продаж частини валютної виручки.

Таке рішення може вплинути не тільки на легкість ведення бізнесу, але і на баланс попиту і пропозиції на валютному ринку, йдеться у публікації OBOZREVATEL.

Водночас експерти відзначають, що чекати подорожчання долара через відповідне нововведення не варто.

"За попередніми практиками скасування обов'язкового продажу валюти не призводило до зниження курсу гривні. Водночас будь-яке закручування гайок лише викликало наростання паніки та погіршення ситуації", – заявив аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко.

Фінансист Єгор Комов також позитивно оцінює нововведення. За його словами, бізнес, який виробляє в Україні продукцію на експорт, і так змушений продавати більшу частину виторгу, оскільки розрахунки веде у гривні.

"Вся операційна діяльність у будь-якому разі ведеться у гривні. Ви не можете навіть за всього бажання офіційно виплатити зарплату у євро або доларах, або розплатитися з українським підрядником іноземною валютою", – наголосив Комов.

У результаті аналітики прогнозують, що найближчим часом курс долара буде близько 26,1-26,2 грн/$, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,0/26,3 грн/$.

Національний банк України скасував обов'язковий продаж частини валютної виручки

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку й торгівлі консенсус-прогнозі.

Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

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