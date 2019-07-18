В Україні ввели новий порядок перетину лінії розмежування на Донбасі

Кабінет міністрів України затвердив новий Порядок перетину лінії розмежування на Донбасі, яким перелік дозволених товарів замінили на список заборонених.

Про це повідомила прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб (МінВОТ) у четвер, 18 липня.

Зокрема, Порядком визначено процедури пропуску осіб та транспортних засобів з/на тимчасово окуповані території, видачі дозволів на перетин лінії розмежування, особливості контролю за в'їздом-виїздом із КПВВ, переміщення гуманітарних вантажів на тимчасово окуповану частину Донбасу.

Лінія розмежування на Донбасі Факти

Головною відмінністю нового документа є те, що був змінений принцип визначення переліку товарів, які можуть перевозитися з/на тимчасово окуповану територію – з дозволених на заборонені.

Із цього випливає, що особи, які перетинають лінію розмежування, незабаром зможуть перевозити будь-які товари, крім тих, що прямо заборонені.

"Таке нововведення дозволить забезпечити права цивільного населення і задовольнити необхідні потреби. Це в свою чергу, залишається одним із ключових принципів підтримки зв'язків із громадянами на тимчасово окупованих територіях", – відзначили в МінВОТ.

При цьому перелік товарів до Порядку поки не затверджений, Міністерство тільки планує почати його розробку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кабінет міністрів продовжив ембарго на ввезення товарів з території Росії.

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