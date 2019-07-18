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В Україні ввели новий порядок перетину лінії розмежування на Донбасі

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Кабінет міністрів України затвердив новий Порядок перетину лінії розмежування на Донбасі, яким перелік дозволених товарів замінили на список заборонених.

Про це повідомила прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб (МінВОТ) у четвер, 18 липня.

Зокрема, Порядком визначено процедури пропуску осіб та транспортних засобів з/на тимчасово окуповані території, видачі дозволів на перетин лінії розмежування, особливості контролю за в'їздом-виїздом із КПВВ, переміщення гуманітарних вантажів на тимчасово окуповану частину Донбасу.

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Лінія розмежування на Донбасі

Лінія розмежування на Донбасі

Факти

Головною відмінністю нового документа є те, що був змінений принцип визначення переліку товарів, які можуть перевозитися з/на тимчасово окуповану територію – з дозволених на заборонені.

Із цього випливає, що особи, які перетинають лінію розмежування, незабаром зможуть перевозити будь-які товари, крім тих, що прямо заборонені.

"Таке нововведення дозволить забезпечити права цивільного населення і задовольнити необхідні потреби. Це в свою чергу, залишається одним із ключових принципів підтримки зв'язків із громадянами на тимчасово окупованих територіях", – відзначили в МінВОТ.

При цьому перелік товарів до Порядку поки не затверджений, Міністерство тільки планує почати його розробку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кабінет міністрів продовжив ембарго на ввезення товарів з території Росії.

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Місце
Україна
Теги
Донбас Новини Донбасу Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Как быстро поумнели министры ! При Пете небось такого бы не произошло ? Но лучше поздно, чем никогда ! По крайней мере логично, пока Украина считает это своей территорией и своими гражданами. В пору и о санкциях для этих самых граждан подумать ! Кстати, что-то давно про их организатора Семенченко ничего не слышно, он случаем не к Яйценюху в гости уехал ?
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