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12 березня • оновлено в 05:00
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В Україні ввели карантин: чому не потрібно скуповувати продукти

1.2т
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В Україні ввели карантин через поширення коронавірусу COVID-2019 у всьому світі. Він розпочнеться вже 12 березня, а закінчиться 3 квітня. Однак фахівці підкреслюють, що панікувати через це не варто.

"Карантин – превентивна міра, яка не говорить про те, що все погано і хвороба щосили бушує в країні. Навпаки, якщо його вчасно ввести, то кількість заражених вийде мінімізувати", – йдеться у публікації OBOZREVATEL.

Відповідна хвороба передається при тісному контакті повітряно-крапельним шляхом – якщо хворий чхне на відстані менше двох метрів або буде з вами розмовляти, бризкаючи слиною. Крім того, вірус здатний виживати на твердих поверхнях – ручках дверей або поручні ескалатора.

Тому рішення Кабміну логічне і правильне – зараз в країні лише один офіційно підтверджений випадок зараження коронавірусом і потрібно звести до мінімуму ризики для подальшого поширення.

Ажіотажний попит на продукти, хімію і предмети особистої гігієни пояснюється побоюваннями епідемії коронавірусу.

"Хтось боїться повторення численних криз останніх років, коли різко могла подорожчати якась категорія продуктів, наприклад, гречка. Консерви, крупи, макарони – це недорога продукція, до того ж на неї часто є великі знижки, тому багато хто може дозволити собі закупити їх про запас", – повідомив гендиректор "Infoline-аналітики" Михайло Бурмістров у коментарі газеті "Ведомости".

Він також пояснив різке зростання онлайн-торгівлі тим, що люди бояться виходити на вулицю, щоб не заразитися. Послуги інтернет-майданчиків нівелюють ризики і дають людям можливість рідше бувати в потенційно небезпечних суспільних місцях.

В Україні ввели карантин через поширення коронавірусу COVID-2019 у всьому світі

В Україні ввели карантин через поширення коронавірусу COVID-2019 у всьому світі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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