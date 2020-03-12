В Україні ввели карантин: чому не потрібно скуповувати продукти

В Україні ввели карантин через поширення коронавірусу COVID-2019 у всьому світі. Він розпочнеться вже 12 березня, а закінчиться 3 квітня. Однак фахівці підкреслюють, що панікувати через це не варто.

"Карантин – превентивна міра, яка не говорить про те, що все погано і хвороба щосили бушує в країні. Навпаки, якщо його вчасно ввести, то кількість заражених вийде мінімізувати", – йдеться у публікації OBOZREVATEL.

Відповідна хвороба передається при тісному контакті повітряно-крапельним шляхом – якщо хворий чхне на відстані менше двох метрів або буде з вами розмовляти, бризкаючи слиною. Крім того, вірус здатний виживати на твердих поверхнях – ручках дверей або поручні ескалатора.

Тому рішення Кабміну логічне і правильне – зараз в країні лише один офіційно підтверджений випадок зараження коронавірусом і потрібно звести до мінімуму ризики для подальшого поширення.

Ажіотажний попит на продукти, хімію і предмети особистої гігієни пояснюється побоюваннями епідемії коронавірусу.

"Хтось боїться повторення численних криз останніх років, коли різко могла подорожчати якась категорія продуктів, наприклад, гречка. Консерви, крупи, макарони – це недорога продукція, до того ж на неї часто є великі знижки, тому багато хто може дозволити собі закупити їх про запас", – повідомив гендиректор "Infoline-аналітики" Михайло Бурмістров у коментарі газеті "Ведомости".

Він також пояснив різке зростання онлайн-торгівлі тим, що люди бояться виходити на вулицю, щоб не заразитися. Послуги інтернет-майданчиків нівелюють ризики і дають людям можливість рідше бувати в потенційно небезпечних суспільних місцях.

В Україні ввели карантин через поширення коронавірусу COVID-2019 у всьому світі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

3 березня в Україні підтвердили перше зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у семи лікарнях Києва облаштували бази для госпіталізації пацієнтів з підозрою на коронавірус COVID-19. Три з них – для дорослих, три – для дітей, а також одна спеціальна база для вагітних.

Він доручив департаментам освіти та охорони здоров’я КМДА організувати щоденне вимірювання температури всім вихованцям дитячих садків та учням столичних шкіл.

Також у Києві батькам мали обмежити доступ до шкіл у рамках заходів із запобігання поширенню коронавірусу в навчальних закладах.

А на станціях метро у Києві з’явилися плакати з інформацією про коронавірус COVID-19, зокрема, на них йдеться про профілактику, інфікування та поширення захворювання.

З'ясувалося, що людям, які приїхали до Києва з держав, де були зареєстровані випадки захворювання на коронавірус COVID-19, необхідно зателефонувати на лінію 15-51, повідомити про повернення й надати дані про себе.

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