Головна Новини
13 квітня • оновлено в 15:18
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

В Україні введуть в обіг нові монети: як вони виглядають

8.3т
Читати матеріал російською

У четвер, 16 квітня, Національний банк України випустить пам'ятні монети номіналом у 5 і 10 гривень, присвячені Видубецькому Свято-Михайлівському монастирю.

Про це повідомляється у понеділок, 13 березня, на сайті регулятора.

"Пам'ятні монети "Видубицький Свято-Михайлівський монастир" вводяться в обіг з 16 квітня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

В Україні введуть в обіг нові монети: як вони виглядають

Уточнюється, що монети будуть випущені зі срібла і нейзильберу. Вони присвячені Видубицькому Свято-Михайлівському монастирю, заснованому сином князя Ярослава Всеволодом на південній околиці Києва – в урочищі Видубичі. За літописом, назва урочища походить від слова "видибати" – на цьому місці виплив дерев'яний ідол бога Перуна, який був скинутий у Дніпро біля Старокиївської гори під час хрещення Київської Русі. Першим кам'яним храмом на території монастиря була Михайлівська церква, зведена в останній чверті XI століття. На початку XII століття монастир став одним з центрів літопису.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Нацбанк України в минулому році, 20 грудня, ввів в обіг нову монету – номіналом 5 гривень. До цього найбільший номінал був 2 гривні.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "держгроші" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
держгроші
Місце
Україна
Теги
гривня національний банк України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
11
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Економіка

Коронавірус. Найважливіше

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги