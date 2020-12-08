В Україні введуть податкові канікули і роздадуть по 8000 грн: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про введення податкових канікул для фізосіб-підприємців на час карантину й одноразову виплату в розмірі 8000 гривень.

Документ передбачає надання допомоги компаніям для виплат працівникам, щоб не скорочувати їх під час карантину. Розмір допомоги вираховується пропорційно скороченню робочого часу працівника, але не може перевищувати 8000 гривень. Про це повідомляє Офіс президента.

Закон запроваджує одноразову компенсацію бізнесу для відшкодування сплати єдиного внеску. Розмір компенсації становитиме середньомісячну суму ЄСВ з розрахунків останніх 10 місяців.

Компенсацію отримають ті компанії, які реально постраждають від запровадження карантинних обмежень. Проте компенсація не надаватиметься, якщо з ЄСВ є заборгованість.

Одночасно з цим в Україні запровадили низку податкових стимулів для громадян, малого й середнього бізнесу на період можливого оголошення карантину. Зокрема:

Списується податковий борг, якщо сукупний розмір боргу платника за всіма податками та зборами не перевищує 3060 гривень.

Платники єдиного податку І групи звільняються від сплати цього податку за грудень 2020 року та січень-травень 2021 року.

До грудня 2021 року відстрочено погашення податкового боргу ФОП, що в загальній сумі не перевищує 6800 гривень.

В Офісі президента наголосили, що ці податкові стимули допоможуть бізнесу не накопичити борги, якщо доведеться призупинити діяльність.

Як підприємцю отримати допомогу з часткового безробіття

Щоб отримати гроші, ФОПам протягом 90 днів із моменту призупинення або скорочення діяльності потрібно звернутися в центр зайнятості за місцем сплати ЄСВ. Туди потрібно принести необхідний пакет документів.

Допомога встановлюється за кожну годину скорочення діяльності і з розрахунку двох третин від бази нарахування ЄСВ, але не більш ніж мінімальна зарплата (4723 гривень) на місяць.

Допомога надається на період призупинення/скорочення діяльності, а також протягом 30 календарних днів після закінчення карантину. Податок на доходи фізичних осіб і військовий збір із допомоги не стягується.

Детальну кваліфіковану консультацію з оформлення допомоги можна отримати в будь-якому центрі зайнятості в телефонному режимі.

Як повідомляв OBOZREVATEL: