В Україні введуть єдиний рахунок для сплати податків: як це буде

В Україні з 1 січня 2021 року запровадять єдиний рахунок для сплати податків і зборів, а також єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів, відповідне рішення прийняло монобільшістю Верховної Ради на засіданні в п'ятницю, 4 жовтня.

Єдиний рахунок - це рахунок Державної податкової служби (ДПС), відкритий в Казначействі, який платник податків може використовувати для сплати податків і зборів.

Через єдиний рахунок можна буде сплатити:

податок на прибуток підприємств,

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО),

єдиний соціальний внесок (ЄСВ),

єдиний податок (ЄП),

рентну плату,

борг по вищеперелічених податках.

Але єдиний рахунок можна буде використовувати для сплати податку на додану вартість (ПДВ) і акцизного податку з пального і спирту, оскільки для їхньої сплати є дві інші, спеціальні системи електронного адміністрування. Єдиний рахунок також не можна буде використовувати для оплати частини чистого прибутку державними і комунальними підприємствами та їхніми об'єднаннями.

В Україні ввели едіновий податковий рахунок

Для того, щоб відкрити єдиний рахунок, платник податків зможе подати заявку в Податкову службу через свій електронний кабінет. Використовувати рахунок можна буде вже на наступний день після подачі заявки. Припинити використання - не раніше 1 січня наступного року.

Як відбувається процедура:

Платник податків подає на виконання в банк, в якому він обслуговується, розрахунковий документ про перерахування на єдиний рахунок відповідної суми коштів. Податкова служба формує необхідні реєстри, із зазначенням всієї необхідної інформації, зокрема платіжних реквізитів одержувачів коштів, і направляє їх Казначейству. Казначейство, виходячи з отриманих від ДПС реєстрів, розподіляє кошти платників податків між бюджетами та державними цільовими фондами.

При цьому платник податків зможе ознайомитися в своєму електронному кабінеті з реєстром, який ДПС сформувала по його платежах і направила Казначейству. Основна мета прийнятих законопроектів - спростити процедуру сплати податків і зборів та єдиного соціального внеску.

"Для платників, які будуть користуватися єдиним рахунком, обов'язок зі сплати податків і зборів буде вважатися виконаним з моменту подачі ними в банк, в якому вони обслуговуються, розрахункових документів про перерахування на такий рахунок відповідних коштів", – відзначили в Мінфіні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в податковому комітеті Верховної Ради запропонували заборонити фізособам-підприємцям (ФОП) надавати послуги. Вести бізнес вони зможуть тільки займаючись торгівлею або виробництвом.

Пізніше глава податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що його скандальну заяву про ідею заборонити ФОП надавати послуги, неправильно зрозуміли.

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