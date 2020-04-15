Український уряд із середи, 15 квітня, запровадить державне регулювання цін на соціальні продукти, лікарські засоби та медичні вироби.

Про це написав глава Національної Ради економічного розвитку Олексій Дорошенко на своїй сторінці у Facebook.

"Моніторинг буде розповсюджений на 10 продуктів, 8 фармпрепаратів та 2 медичні товари. Якщо ціна у торгівлі на них планує підвищуватися, то заклад торгівлі через електронну форму зобов'язаний буде повідомляти про це у Держспоживнагляд", – зазначив Дорошенко, додавши, що на виробників чи постачальників це регулювання не поширюється.

На його думку, держава вивчатиме причини зростання цін у роздрібних магазинах та аптеках і матиме можливість для реагування, якщо ціни зростатимуть без економічного обґрунтування.

Ціни на продукти проконтролює уряд

"Під державне регулювання підпадають гречка, цукор, борошно пшеничне в/г, вітчизняні макарони, молоко 2,5% у плівці, житньо-пшеничний хліб, курячі яйця 1 категорії, курка в тушках, масло 72,5% і мінеральна вода без газу", – уточнив Дорошенко.

Крім того, державне регулювання також поширюється на медичні маски і рукавички як засоби індивідуального захисту під час пандемії коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в Україні до кінця квітня може подорожчати хліб через зростання вартості борошна на 20%. Зі свого боку овочі борщового набору з 27 березня до 2 квітня подорожчали на 2%, при цьому ажіотаж послабшав.