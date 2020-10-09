Кабмін запропонував рахувати тарифи ЖКГ по-новому

Кабінет міністрів затвердив законопроєкт, що передасть можливість встановлювати комунальні тарифи місцевій владі.

Про це заявив на засіданні уряду в п'ятницю, 9 жовтня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, раніше встановлення тарифів було в межах обов'язків Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

"Також пропонуємо затвердити законопроєкт, який передбачає, що встановлення тарифів на теплову енергію, гарячу воду, водопостачання та водовідведення повністю передається від НКРЕКП до місцевої влади", – сказав Шмигаль.

Глава Уряду зазначив, що цей законопроєкт ухвалюється на виконання чергового структурного маяка, затвердженого Міжнародним валютним фондом.

"Тобто уряд виконав усі свої зобов'язання за програмою співпраці з Фондом, які мали дедлайни цього року на цей термін. Тепер очікуємо на підтримку законопроєкту Верховною Радою", – підсумував Шмигаль.

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Згідно з проєктом, НКРЕКП протягом двох місяців після набуття чинності цього закону повинна передати ліцензійні справи суб'єктів господарювання у сферах тепло-, водопостачання і водовідведення обласним державним адміністраціям і КМДА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня 2021 року можуть почати вимикати газ усім споживачам, хто буде без лічильників. Це передбачено в чинному Законі "Про комерційний облік газу".

Нововведення, згідно з яким тариф на тепло можна переглядати кілька разів за опалювальний сезон, прописано і в останньому меморандумі з МВФ. Там практично дослівно йдеться, що в Україні вводиться законодавча вимога, згідно з якою з 1 жовтня 2020 року компанії-постачальники тепла зможуть кілька разів за рік переглядати тарифи з урахуванням ринкових цін на газ.