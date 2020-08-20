В Україні всі банки закриються на три дні

Цими вихідними, 22-24 серпня, українські банки буде закрито у зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності України.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

У цей період, із 22 по 24 серпня, в країні будуть довгі вихідні, оскільки свято Дня Незалежності припадає на понеділок.

Графік роботи банків на 2020 рік сайт НБУ

НБУ затвердив календар вихідних днів, згідно з яким у серпні всі банки буде закрито на вихідні із суботи по понеділок включно.

Банківські вихідні, затверджені Нацбанком, збігаються із загальним графіком святкових і вихідних днів в Україні.

У 2020 році додатково до вихідних днів у суботу та неділю додасться ще низка вихідних днів. Це пов'язано з перенесенням святкових днів, що припадають на вихідні, на наступний робочий день.

Додатковий вихідний, крім 24 серпня, буде ще в такі будні дні – 14 жовтня і 25 грудня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський підписав указ про святкування 29-ї річниці Незалежності України 24 серпня 2020 року.

Пізніше Кабмін затвердив план проведення святкових заходів.