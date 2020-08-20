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В Україні всі банки закриються на три дні

Валентина Гембарська
Валентина Гембарська
Економіка
1,7 т.
В Україні всі банки закриються на три дні

В Україні всі банки закриють на три дні. "Знай"

Цими вихідними, 22-24 серпня, українські банки буде закрито у зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності України.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

У цей період, із 22 по 24 серпня, в країні будуть довгі вихідні, оскільки свято Дня Незалежності припадає на понеділок.

Графік роботи банків на 2020 рік

Графік роботи банків на 2020 рік сайт НБУ

НБУ затвердив календар вихідних днів, згідно з яким у серпні всі банки буде закрито на вихідні із суботи по понеділок включно.

Банківські вихідні, затверджені Нацбанком, збігаються із загальним графіком святкових і вихідних днів в Україні.

У 2020 році додатково до вихідних днів у суботу та неділю додасться ще низка вихідних днів. Це пов'язано з перенесенням святкових днів, що припадають на вихідні, на наступний робочий день.

Додатковий вихідний, крім 24 серпня, буде ще в такі будні дні – 14 жовтня і 25 грудня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський підписав указ про святкування 29-ї річниці Незалежності України 24 серпня 2020 року.

Пізніше Кабмін затвердив план проведення святкових заходів.

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