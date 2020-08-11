В Україні вперше за довгий час зафіксували негативну інфляцію: що це означає

В Україні в липні 2020 року базовий індекс споживчих цін склав -0,1%, що свідчить про негативну інфляцію.

Про це повідомила Державна служба статистики.

Негативна інфляція – це процеси росту купівельної спроможності громадян, падіння рівня цін, вилучення з обороту "зайвих грошей", підвищення контролю за валютою і сферою зовнішньої торгівлі.

Таким чином в країні зафіксовано падіння цін на товари і послуги вперше за довгий час.

У січні-червні 2020 року базовий індекс споживчих цін підвищився на 1,4%.

У червні 2020 року базовий індекс споживчих цін склав 0,0%. У 2019 році базовий індекс споживчих цін підвищився на 3,9%.

Державний бюджет на 2020 рік був переглянутий на основі макроекономічного прогнозу, який передбачає зростання споживчих цін на 11,6% (грудень до грудня) замість раніше запланованих 5,5%. Також в липні впали ціни на одяг, взуття і їжу – зате зросли на комуналку і медицину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціна на кавуни в Україні в середині липня виявилися на третину вище, ніж рік тому.

Як пояснили експерти, в Україні ціни на продукти зросли через погані погодні умови і обмеження, пов'язані з карантином.