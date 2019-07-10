В Україні вперше з початку року впали ціни: що подешевшало найбільше

В Україні за підсумками червня споживчі ціни знизилися на 0,5% у порівнянні із травнем.

Таким чином товари і послуги подешевшали вперше з початку поточного року, свідчать дані Державної служби статистики.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 1,1%. Найбільше подешевшали яйця і овочі – на 26,7% і 14,3% відповідно.

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На 0,4-2% знизилися ціни на сало, молоко, свинину, сметану, рис, кисломолочну продукцію.

Водночас на 9,3% і 6,7% подорожчали фрукти та цукор, на 0,5-1,4% – хліб, м'ясо птиці, продукти переробки зернових, риба та продукти з риби.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби у червні підвищилися на 1,2%.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 1,1% Дані Державної служби статистики

Тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива знизилися на 1,4%. Разом із тим відбулося підвищення тарифів на водопостачання на 1,2%, каналізацію – на 0,9%, утримання будинків і прибудинкових територій – на 0,8%.

При цьому споживчі ціни у червні в порівнянні із груднем 2018 року зросли на 3,6%, а у порівнянні із червнем 2018 року – на 9%.

За перше півріччя 2019 року інфляція на споживчому ринку також склала 9% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 1,1%

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вартість ранніх овочів піде на спад через збільшення пропозиції вітчизняної продукції.

"Поки за деякими позиціями присутній імпорт, але майже весь імпорт із ранньої продукції витіснить вітчизняне виробництво... До того ж у цьому сезоні посадили більше ранніх овочів, ніж у попередні роки", – повідомила представниця оптового ринку "Шувар" Тетяна Гетьман.

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