В Україні вперше різко обмежили видобуток "зеленої" енергії: названа причина

Компанія "Укренерго" в ніч на 5 листопада вперше вимушено обмежила вироблення енергії Ботієвською, Приморською-1 та Орловською вітроелектростанціями (ВЕС).

Про це в Facebook повідомив глава комітету Верховної Ради з енергетики і ЖКГ Андрій Герус. При цьому чиновник повідомив, що в подальшому таке буде відбуватися все частіше.

Андрій Герус

"Таке обмеження становило 300-400 МВт в окремі години ночі. Проте, згідно з існуючими правилами, виробник все одно отримає оплату "зеленого" тарифу в розмірі 2,9 грн за кВт-год, незважаючи на те, що енергосистема не використала вироблену відповідними ВЕС електроенергію. Відповідна оплата ляже на плечі державних "Енергоатому", "Укргідроенерго" і в тариф "Укренерго", який сплатять всі споживачі", – написав він.

За словами Геруса, проблема зростає, а навесні досягне масштабного характеру. Чиновник упевнений, що проблема інвестицій в "зелену генерацію" повинна також враховувати інтереси держави.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як глава енергетичної компанії Rengy Development Нарек Арутюнян заявив, що в 2020 році "зелені" технології можуть зайняти 11% ринку генерації електроенергії України, що створить дефіцит через виплати по "зеленим" тарифом.

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