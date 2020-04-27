Головна Новини
27 квітня • оновлено в 16:52
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

В Україні впали ціни на овочі: фермери залишили урожай гнити на полях

4.3т
Читати матеріал російською

В Україні закриття ринків через карантин призвело до того, що впали ціни на овочі, а фермери відмовляються прибирати врожаї з полів.

Про це розповів директор регіонального аграрного центру "Шувар" Іван Федишин, повідомляє прес-служба організації.

"Система, яка була відпрацьована десятиліттями і яка дозволяла заробляти цілому прошарку представників аграрного бізнесу, сьогодні майже не працює. Наслідки всі відчули дуже швидко – ціни на ранні овочі вже не покривають вартості їх вирощування і збирання. Те ж чекає і виробників ягоди", – розповів Федишин.

Він також підкреслив, що в Україні ринки виконують дуже важливу роль у продажу вітчизняних овочів і фруктів: тільки офіційно зареєстровані десятки тисяч фермерів дрібного і середнього формату, всі вони співпрацюють з продуктовими ринками або безпосередньо, або через трейдерів.

За даними аналітиків, за станом на 24 квітня 2 020 господарства Закарпаття та Херсонської області готові продавати редиску по 3-4 грн/кг, а ціни на огірки обвалилися до 7-8 грн/кг. Це найнижчий рівень цін за всю історію незалежної України станом на кінець квітня.

"Закриття ресторанів і санаторіїв стало для нас першим і досить болючим ударом – ці заклади були одними з головних покупців ранніх овочів, особливо листових салатів. З минулого тижня не працюють продуктові ринки, ми майже залишилися без покупців. Сумно дивитися на те, як гине урожай в теплицях, але ми не можемо собі дозволити додаткові витрати, коли немає попиту взагалі", - розповів фермер із села Заріччя Закарпатської області.

В Україні впали ціни на овочі: фермери залишили урожай гнити на полях

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 квітня, пройшли пікети представників малого бізнесу у Чернівецькій і Вінницькій областях у зв'язку із закриттям ринків через карантин.

Минулого тижня у Чернівцях підприємці вийшли під будівлю ОДА в рамках протесту проти закриття ринків у зв'язку з карантином в країні. Представники малого бізнесу вважають, що влада прагне знищити їх діяльність.

Також у Запоріжжі та Мелітополі підприємці влаштували масові протести через карантин, введений після спалаху коронавірусу.

У свою чергу президент Володимир Зеленський доручив уряду відкрити ринки, робота яких була припинена через епідемію COVID-19.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
Тег
ринок
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
16
2
Смішно
2
Цікаво
11
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
США-Украине: ну что поняли, чего вы стоите на земле нашей грешной ?
США-Украине: ну что поняли, чего вы стоите на земле нашей грешной ?
Везите в LDNR, там рынки ещё работают.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Обычно когда нет поставок - возникает дефицит и цену растут, а здесь цены падают, а спроса всеравно нет. Все не как в нормальных экономиках, где есть доставка на дом. Но кто будет доставлять, если население нищее и за доставку платить не может. В ЕС за копейки доставку делают граждане стран третьего мира, а в Украине, стране третьего мира, будут делать доставку граждане четвертого? Из-за нищеты все беды, а не вируса.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
можно было урожай в Крым и остальную Россию продать, но вот ведь незадача...)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Zhikharev Dmitry, можна було б і про свої проблеми, але от нєзадача, бо сцикотно і не забашляють.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Zhikharev Dmitry, Россия бульдозерами растопчет - санкционный товар.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Економіка

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9009.

    Вилікувалися: 864. Померли: 220.

  • У світі захворіли близько 3 мільйонів осіб, загинули – більше 205 тисяч.

  • Статистика коронавірусу в Україні різко змінилася: в лідерах нова область.

  • Італія виявила новий спосіб передачі коронавірусу: під загрозою цілі міста.

  • У Китаї сполошилися через новий спалах COVID-19: звинувачують Росію.

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги