В Україні впали ціни на овочі: фермери залишили урожай гнити на полях

В Україні закриття ринків через карантин призвело до того, що впали ціни на овочі, а фермери відмовляються прибирати врожаї з полів.

Про це розповів директор регіонального аграрного центру "Шувар" Іван Федишин, повідомляє прес-служба організації.

"Система, яка була відпрацьована десятиліттями і яка дозволяла заробляти цілому прошарку представників аграрного бізнесу, сьогодні майже не працює. Наслідки всі відчули дуже швидко – ціни на ранні овочі вже не покривають вартості їх вирощування і збирання. Те ж чекає і виробників ягоди", – розповів Федишин.

Він також підкреслив, що в Україні ринки виконують дуже важливу роль у продажу вітчизняних овочів і фруктів: тільки офіційно зареєстровані десятки тисяч фермерів дрібного і середнього формату, всі вони співпрацюють з продуктовими ринками або безпосередньо, або через трейдерів.

За даними аналітиків, за станом на 24 квітня 2 020 господарства Закарпаття та Херсонської області готові продавати редиску по 3-4 грн/кг, а ціни на огірки обвалилися до 7-8 грн/кг. Це найнижчий рівень цін за всю історію незалежної України станом на кінець квітня.

"Закриття ресторанів і санаторіїв стало для нас першим і досить болючим ударом – ці заклади були одними з головних покупців ранніх овочів, особливо листових салатів. З минулого тижня не працюють продуктові ринки, ми майже залишилися без покупців. Сумно дивитися на те, як гине урожай в теплицях, але ми не можемо собі дозволити додаткові витрати, коли немає попиту взагалі", - розповів фермер із села Заріччя Закарпатської області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 квітня, пройшли пікети представників малого бізнесу у Чернівецькій і Вінницькій областях у зв'язку із закриттям ринків через карантин.

Минулого тижня у Чернівцях підприємці вийшли під будівлю ОДА в рамках протесту проти закриття ринків у зв'язку з карантином в країні. Представники малого бізнесу вважають, що влада прагне знищити їх діяльність.

Також у Запоріжжі та Мелітополі підприємці влаштували масові протести через карантин, введений після спалаху коронавірусу.

У свою чергу президент Володимир Зеленський доручив уряду відкрити ринки, робота яких була припинена через епідемію COVID-19.

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