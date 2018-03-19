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В Україні впали ціни на автогаз і бензин

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В Україні в понеділок, 19 березня, середня роздрібна вартість бензину А-95 впала до 28,95 гривні за літр.

Зокрема, ціни на цю категорію палива за вихідні в середньому знизилися на 59 копійок, свідчать дані порталу "Все АЗС".

Водночас вартість бензину А-92 впала на 49 копійок - до 28,20 гривні, а літр А-98 подешевшав на 47 копійок - до 32,75 гривні.

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Вартість дизельного палива за останні дні в середньому знизилася на 54 копійки - до 26,70 гривні, а автогаз подешевшав на 10 копійок - до 12,70 гривні.

Раніше "Обозреватель" озвучив прогнозза цінами на бензин та інші види палива.

Читайте всі новини по темі "Бензин в Україні" на сайті "Обозреватель".

Тема
Бензин в Україні
Місце
Україна
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